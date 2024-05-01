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Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.05.2024
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05:04 01.05.2024 (обновлено: 10:31 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/snaypery-1943239369.html
Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра
Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.05.2024
Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра
Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T05:04
2024-05-01T10:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА/ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Заметив в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, российский снайпер открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима", - рассказали в ведомстве. Далее, отметили в Минобороны, снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь. Там добавили, что снайперские пары Забайкальских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу противника, пытающегося малыми группами контратаковать российские позиции и провести ротацию личного состава на передовых позициях к востоку от Часова Яра в ДНР. Снайперы разведывательного подразделения Улан-Удэнских десантников с первого дня принимают участие в специальной военной операции.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

Снайперы из Бурятии уничтожили группу из пяти украинских военных у Часова Яра

© РИА НовостиОдин из снайперов-десантников из Бурятии, ликвидировавших группу из 5 военных ВСУ
Один из снайперов-десантников из Бурятии, ликвидировавших группу из 5 военных ВСУ
© РИА Новости
Один из снайперов-десантников из Бурятии, ликвидировавших группу из 5 военных ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА/ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Заметив в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, российский снайпер открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима", - рассказали в ведомстве.
Далее, отметили в Минобороны, снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.
Там добавили, что снайперские пары Забайкальских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу противника, пытающегося малыми группами контратаковать российские позиции и провести ротацию личного состава на передовых позициях к востоку от Часова Яра в ДНР.
Снайперы разведывательного подразделения Улан-Удэнских десантников с первого дня принимают участие в специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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