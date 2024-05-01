https://ria.ru/20240501/snaypery-1943239369.html

Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 01.05.2024

Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T05:04

2024-05-01T05:04

2024-05-01T10:31

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МОСКВА/ЛУГАНСК, 1 мая - РИА Новости. Снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти военнослужащих ВСУ, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Заметив в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, российский снайпер открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима", - рассказали в ведомстве. Далее, отметили в Минобороны, снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь. Там добавили, что снайперские пары Забайкальских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу противника, пытающегося малыми группами контратаковать российские позиции и провести ротацию личного состава на передовых позициях к востоку от Часова Яра в ДНР. Снайперы разведывательного подразделения Улан-Удэнских десантников с первого дня принимают участие в специальной военной операции.

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность