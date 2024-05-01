https://ria.ru/20240501/shtraf-1943301533.html

Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России

Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 01.05.2024

Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России

Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко (Busya18plus), которая в эфире оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:34

2024-05-01T13:34

2024-05-01T13:34

россия

донецк

украина

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы рф

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко (Busya18plus), которая в эфире оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, демонстрацию экстремистской символики и проявление неуважения к обществу, следуют из релиза ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщала о намерении направить материалы в МВД в отношении стримерши Busya18plus. В своих трансляциях девушка оскорбляет русских, называя при этом украинцев "самыми красивыми людьми на планете". Стримерша также добавила, что принципиально не стала бы помогать "ДНРовцам" и выкрикнула украинский лозунг в эфире. Позже она записала видео, где сказала, что ее слова были вырваны из контекста, и она "уважает страну, в которой живет". "В отношении девушки полицейские составили два административных материала по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ – ред.), протоколы по части 1 статьи 20.3 (демонстрирование символики экстремистских организаций – ред.) и части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (оскорбительные высказывания, выражающие явное неуважение к обществу – ред.). По решению суда на девушку наложены штрафы на сумму более 90 000 рублей", - сообщили в ведомстве, комментируя наказание 27-летне жительницы Краснодара. Согласно опубликованном Мизулиной видео, девушка также извинилась перед гражданами РФ за то, "что в сети Интернет дискредитировала Вооруженные силы Российской Федерации, а также демонстрировала символику экстремисткой организации и допускала негативные высказывания в отношении жителей различных регионов страны".

https://ria.ru/20240430/ivleeva-1943214765.html

россия

донецк

украина

краснодарский край

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россия, донецк, украина, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф, краснодарский край, краснодар