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Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 01.05.2024
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13:34 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/shtraf-1943301533.html
Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России
Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 01.05.2024
Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России
Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко (Busya18plus), которая в эфире оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:34
2024-05-01T13:34
россия
донецк
украина
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы рф
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко (Busya18plus), которая в эфире оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, демонстрацию экстремистской символики и проявление неуважения к обществу, следуют из релиза ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщала о намерении направить материалы в МВД в отношении стримерши Busya18plus. В своих трансляциях девушка оскорбляет русских, называя при этом украинцев "самыми красивыми людьми на планете". Стримерша также добавила, что принципиально не стала бы помогать "ДНРовцам" и выкрикнула украинский лозунг в эфире. Позже она записала видео, где сказала, что ее слова были вырваны из контекста, и она "уважает страну, в которой живет". "В отношении девушки полицейские составили два административных материала по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ – ред.), протоколы по части 1 статьи 20.3 (демонстрирование символики экстремистских организаций – ред.) и части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (оскорбительные высказывания, выражающие явное неуважение к обществу – ред.). По решению суда на девушку наложены штрафы на сумму более 90 000 рублей", - сообщили в ведомстве, комментируя наказание 27-летне жительницы Краснодара. Согласно опубликованном Мизулиной видео, девушка также извинилась перед гражданами РФ за то, "что в сети Интернет дискредитировала Вооруженные силы Российской Федерации, а также демонстрировала символику экстремисткой организации и допускала негативные высказывания в отношении жителей различных регионов страны".
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донецк
украина
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россия, донецк, украина, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф, краснодарский край, краснодар
Россия, Донецк, Украина, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы РФ, Краснодарский край, Краснодар
Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС России

На Кубани оштрафовали стримершу, оскорблявшую русских по национальному признаку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница МВД России
Сотрудница МВД России - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МВД России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко (Busya18plus), которая в эфире оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, демонстрацию экстремистской символики и проявление неуважения к обществу, следуют из релиза ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщала о намерении направить материалы в МВД в отношении стримерши Busya18plus. В своих трансляциях девушка оскорбляет русских, называя при этом украинцев "самыми красивыми людьми на планете". Стримерша также добавила, что принципиально не стала бы помогать "ДНРовцам" и выкрикнула украинский лозунг в эфире. Позже она записала видео, где сказала, что ее слова были вырваны из контекста, и она "уважает страну, в которой живет".
"В отношении девушки полицейские составили два административных материала по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ – ред.), протоколы по части 1 статьи 20.3 (демонстрирование символики экстремистских организаций – ред.) и части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (оскорбительные высказывания, выражающие явное неуважение к обществу – ред.). По решению суда на девушку наложены штрафы на сумму более 90 000 рублей", - сообщили в ведомстве, комментируя наказание 27-летне жительницы Краснодара.
Согласно опубликованном Мизулиной видео, девушка также извинилась перед гражданами РФ за то, "что в сети Интернет дискредитировала Вооруженные силы Российской Федерации, а также демонстрировала символику экстремисткой организации и допускала негативные высказывания в отношении жителей различных регионов страны".
Блогер Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Ивлеева удалила весь контент в Instagram*
Вчера, 21:17
 
РоссияДонецкУкраинаЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Вооруженные силы РФКраснодарский крайКраснодар
 
 
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