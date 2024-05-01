https://ria.ru/20240501/shapa-1943250020.html

Члена молдавской оппозиции задержали в аэропорту после визита в Россию

Члена молдавской оппозиции задержали в аэропорту после визита в Россию - РИА Новости, 01.05.2024

Члена молдавской оппозиции задержали в аэропорту после визита в Россию

Молдавский политик Виктория Шапа, бывший кандидат от оппозиционной партии "Шанс" в мэры города Бельцы, заявила в Telegram-канале, что ее несколько часов... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:12

2024-05-01T09:12

2024-05-01T10:00

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КИШИНЕВ, 1 мая — РИА Новости. Молдавский политик Виктория Шапа, бывший кандидат от оппозиционной партии "Шанс" в мэры города Бельцы, заявила в Telegram-канале, что ее несколько часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. "Я прилетела домой, в любимую Молдову. В аэропорту Кишинева меня с пристрастием обыскали. Выдали бумажку — что ничего незаконного найдено не было. И уже несколько часов держат меня в одном из помещений аэропорта без всяких объяснений, без воды и еды", — написала она.Позже Шапа добавила, что спустя три часа ей все же дали воды. По словам политика, то же самое происходит со всеми прилетевшими из Москвы. "Ни бабушек, ни дедушек им не жалко <…> Так у нас сейчас действует пограничная служба — как они сказали, по указке сверху, не по своей воле. То же сказали и обыскивающие меня пограничники, молодые девушки", — пояснила Шапа. Осенью Шапа баллотировалась на пост мэра второго по величине в Молдавии города Бельцы. Но за несколько дней до выборов ее исключили из предвыборной гонки как кандидата от партии "Шанс". Служба информации и безопасности утверждала, что она представляет опасность для государственной безопасности, так как связана с запрещенной молдавскими властями партией "Шор". Двадцать первого апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". После этого сообщалось, что в зоне контроля аэропорта Кишинева проводились тщательные проверки пассажиров, прилетевших из России через Стамбул и Ереван. Служба безопасности задерживала участников московского съезда, некоторых из них выпустили только спустя несколько часов после прибытия.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240430/opros-1943171727.html

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