https://ria.ru/20240501/serbiya-1943310071.html

Вучич ответил на претензии Запада о выдвижении "подсанкционных политиков"

Вучич ответил на претензии Запада о выдвижении "подсанкционных политиков" - РИА Новости, 01.05.2024

Вучич ответил на претензии Запада о выдвижении "подсанкционных политиков"

Президент Сербии Александр Вучич ответил на претензии западных политиков о выдвижении кандидатур "подсанкционных политиков" в состав будущего правительства... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:23

2024-05-01T14:23

2024-05-01T14:27

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александр вулин

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил на претензии западных политиков о выдвижении кандидатур "подсанкционных политиков" в состав будущего правительства Сербии, что кабмин будет сербским и проводить сербские интересы. В июле 2023 года 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку и в ноябре – в отношении Ненада Поповича, министра по инновациям и технологическому развитию в 2017-2022 годах. Скупщина (парламент) Сербии в среду рассматривает предложенный кандидатом в премьеры председателем правящей Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем состав будущего кабмина, в котором Вулин предложен на пост вице-премьера, а Попович – министра без портфеля. "И (президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины – ред.) Милорад Додик под санкциями США, но вот он рядом со мной и дружески общаемся. Раз в неделю выпьем, он рюмку ракии, я - бокал вина. И что теперь? Это (недовольство США – ред.) для нас нехорошая новость, надеюсь поддерживать с ними хорошие отношения, это исключительно важно. Но правительство Сербии выбирают граждане", - ответил Вучич на вопрос журналистов о недовольстве американских политиков кандидатурами министров на осмотре с Додиком строительства национального стадиона под Белградом. "Если против кого-то вводят санкции, мы что - должны униженно опустить головы и сказать – спасибо, что нас оповестили, кто для нас больше "никто"? Президента Додика избрал народ, и я уважаю его выбор, как и тех, кто выбирал здесь", - подчеркнул сербский лидер. По словам Вучича, по предложенному составу кабмина были замечания и "с другой стороны", что в его составе оказались еврофанатики и сторонники американцев, но "те были настолько вежливы, что об этом публично не говорили". Президент подчеркнул, что будущее правительство "сербское, будет проводить сербские интересы". Как накануне сообщил носитель мандата на формирование правительства Вучевич, кандидатом на пост его первого вице-премьера и министра финансов стал нынешний глава минфина Синиша Мали. На место главы МИД выдвинут бывший глава канцелярии про Косово и Метохии, нынешний посол в США Марко Джурич, нынешний министр иностранных дел Ивица Дачич предложен на ранее уже занимавшуюся им должность вице-премьера главы МВД. Министерство обороны также во второй раз может возглавить нынешний глава МВД Братислав Гашич. До недавнего времени возглавлявший Агентство безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин выдвинут на место вице-премьера. Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в предложенном Вучевичем составе кабмина сохранит свою позицию, как и министр строительства и инфраструктуры Горан Весич. Из других будущих министров в России известен Ненад Попович, ранее отвечавший за инновации и технологическое развитие, теперь он может стать министром без портфеля. Вучич 6 марта участвовал в заседании правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), чьим членом он является. Руководство движения предложило выдвинуть нынешнего премьера Ану Брнабич на пост председателя парламента Сербии по итогам прошедших 17 декабря парламентских выборов. После трех дней дебатов депутаты 19 марта избрали Брнабич председателем законодательного собрания, после чего вакансия премьера стала открытой. Брнабич затем назначила дату муниципальных выборов в Белграде и других городах на 2 июня и призвала, чтобы голосование прошло "в соответствии с наивысшими демократическими стандартами". Часть оппозиционных сил призвала к бойкоту столичных выборов. Президент Сербии 30 марта предложил кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича на пост главы правительства от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). С учетом подавляющего большинства СПП в сербской Скупщине (парламенте) его избрание является практически гарантированным, ожидается назначение даты заседания по утверждению нового состава кабмина. Прозападная коалиция "Сербия против насилия" ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде, но и там их жалобы не получили поддержки.

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https://ria.ru/20240330/serbiya-1936862083.html

https://ria.ru/20240324/serbiya-1935447272.html

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, милош вучевич, александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп)