https://ria.ru/20240501/sentinel-1943226655.html

Пентагон не исключил отказа от программы МБР Sentinel

Пентагон не исключил отказа от программы МБР Sentinel - РИА Новости, 01.05.2024

Пентагон не исключил отказа от программы МБР Sentinel

Пентагон не исключает возможность отказа от программы американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel или внесения в нее изменений, заявил... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:09

2024-05-01T00:09

2024-05-01T01:53

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Пентагон не исключает возможность отказа от программы американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel или внесения в нее изменений, заявил во вторник заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант. "Программу можно было бы ресертифицировать практически в том виде, в каком она есть. Второе - программу можно отменить, и третье - можно будет сертифицировать с внесением изменений", - сообщил он на брифинге в комитете по вооруженным сервисам палаты представителей США, комментируя будущее программы МБР Sentinel.Как пояснил Лаплант, в настоящее время Пентагон проводит анализ по текущей реализации программы Sentinel и до июля 2024 года намерен сформировать позицию по "фундаментальным вопросам, на которые необходимо ответить"."Во-первых, требуется определение о том, что продолжение программы необходимо для национальной безопасности. Во-вторых, нет ли у программы альтернатив, которые обеспечат допустимые возможности, отвечающие военным требованию за меньшую цену", - отметил чиновник.Кроме того, Лаплант указал на необходимость независимой оценки потолка стоимости реализации и структуру управления программой.Ранее он признал, что реализация программы американской МБР Sentinel сильно задерживается, в том числе из-за проблем взаимодействия с подрядчиками.В конце марата издание Defense One со ссылкой на документы ВВС США и представителя ведомства сообщало, что первые испытания Sentinel откладываются до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих, а также увеличения затрат на реализацию проекта, хотя ранее планировалось, что первое испытание состоится в декабре 2023 года.Министерство обороны США, согласно отчетности ведомства, в феврале заключило многомиллионный контракт с консалтинговой компанией McKinsey & Co. с целью оценить состояние промышленной базы программы по созданию МБР Sentinel, которая испытывает трудности в реализации.В январе заместитель главы генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур заявил, что американское правительство готово пойти на любые шаги, чтобы найти средства для продолжения реализации программы МБР Sentinel, поскольку все еще считает ее ключевым элементом ядерной политики страны.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам, что программа Sentinel значительно превысила первоначальные прогнозы затрат и требует нового финансирования для ее продолжения. Он отмечал, что минобороны уведомило об этом конгресс и запустило внутреннюю проверку с целью установить, что именно послужило причиной столь серьезного увеличения первоначальной стоимости проекта.

https://ria.ru/20240226/bombardirovschiki-1929029696.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, ричард мур, патрик райдер