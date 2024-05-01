https://ria.ru/20240501/saper-1943235613.html
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ
Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй" рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T03:05
2024-05-01T03:05
2024-05-01T04:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй" рассказал РИА Новости, как собрал целую "коллекцию" нашивок иностранных наемников ВСУ во время боев за город Бахмут ДНР. "Там были и "Кракен", и "Азов"* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча", - сказал "Улуй". По его словам, особенно много в боях за Бахмут среди наемников ВСУ было поляков. Город Бахмут (Артемовск) был взят под контроль штурмовыми отрядами "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки российских войск в мае 2023 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
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донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ
Сапер рассказал, как собрал целую коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске