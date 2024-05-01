Рейтинг@Mail.ru
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 01.05.2024 (обновлено: 04:56 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/saper-1943235613.html
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ
Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй" рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T03:05
2024-05-01T04:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй" рассказал РИА Новости, как собрал целую "коллекцию" нашивок иностранных наемников ВСУ во время боев за город Бахмут ДНР. "Там были и "Кракен", и "Азов"* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча", - сказал "Улуй". По его словам, особенно много в боях за Бахмут среди наемников ВСУ было поляков. Город Бахмут (Артемовск) был взят под контроль штурмовыми отрядами "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки российских войск в мае 2023 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
https://ria.ru/20240430/merkuris-1943220902.html
донецкая народная республика
россия
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ

Сапер рассказал, как собрал целую коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй" рассказал РИА Новости, как собрал целую "коллекцию" нашивок иностранных наемников ВСУ во время боев за город Бахмут ДНР.
"Там были и "Кракен", и "Азов"* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча", - сказал "Улуй".
Танки Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР
01:25
По его словам, особенно много в боях за Бахмут среди наемников ВСУ было поляков.
Город Бахмут (Артемовск) был взят под контроль штурмовыми отрядами "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки российских войск в мае 2023 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
Вчера, 22:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала