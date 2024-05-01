https://ria.ru/20240501/saper-1943235613.html

Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ

Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

Сапер рассказал, как собрал "коллекцию" нашивок наемников ВСУ

Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй" рассказал РИА Новости, как... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T03:05

2024-05-01T03:05

2024-05-01T04:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Улуй" рассказал РИА Новости, как собрал целую "коллекцию" нашивок иностранных наемников ВСУ во время боев за город Бахмут ДНР. "Там были и "Кракен", и "Азов"* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча", - сказал "Улуй". По его словам, особенно много в боях за Бахмут среди наемников ВСУ было поляков. Город Бахмут (Артемовск) был взят под контроль штурмовыми отрядами "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки российских войск в мае 2023 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

https://ria.ru/20240430/merkuris-1943220902.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

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донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф