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США попытались объяснить введение санкций против войск РХБЗ - РИА Новости, 01.05.2024
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23:03 01.05.2024 (обновлено: 23:04 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943377864.html
США попытались объяснить введение санкций против войск РХБЗ
США попытались объяснить введение санкций против войск РХБЗ - РИА Новости, 01.05.2024
США попытались объяснить введение санкций против войск РХБЗ
США объяснили введение санкций против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:03
2024-05-01T23:04
россия
сша
украина
владимир тарабрин
вооруженные силы украины
организация по запрещению химического оружия
войска рхбз
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США объяснили введение санкций против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, при этом в Вашингтоне не приводят подтверждающих эти обвинения доказательств и отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ. Хлорпикрин, согласно открытым источникам, имел военное значение в годы Первой мировой войны, а сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях. "Госдепартамент вынес заключение... что Россия использовала химическое оружие хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - говорится в заявлении американского госдепа. В ведомстве напомнили, что ранее американские власти обвинили Россию в применении в ходе конфликта на Украине "средств для подавления беспорядков". "Использование таких химикатов не является единичным инцидентом и, вероятно, обусловлено желанием российских сил выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактических преимуществ на поле боя", - сказано в документе. Санкции на этом основании госдепартамент ввел против Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Научно-исследовательского института прикладной акустики, 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ, НПО ТРАНСКОМ, ООО "Системы биологического ситеза", ООО "Лаб-сервис" и ООО "ТСС". По линии министерства финансов США введены рестрикции против АО "Рау Фарм", ООО "Интеллер" и ООО "Биофармтрейд", а также их руководителей Андрея Гаврюченкова и Ярослава Булыгина. Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. США при этом отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ, на которые российские дипломаты неоднократно пытались обратить внимание Запада на сессиях ОЗХО и других площадках. Так, в начале апреля сообщалось, что украинские боевики применили химическое оружие, предположительно, белый фосфор, на артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Украинские вооруженные формирования на постоянной основе используют против российских военных разного рода самодельные боеприпасы, гранаты, снаряженные токсичными химическими субстанциями, а также емкости с неизвестными химикатами, рассказал РИА Новости Тарабрин. Более того, для террористических атак против РФ киевский режим использует химикаты, произведенные именно в Соединенных Штатах. В марте телеканал RT сообщал, что Украина собиралась подмешать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий подчеркнул, что такое вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html
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россия, сша, украина, владимир тарабрин, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, войска рхбз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Тарабрин, Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия, Войска РХБЗ, Санкции в отношении России, В мире
США попытались объяснить введение санкций против войск РХБЗ

США ввели санкции против РХБЗ ВС РФ, заявив о применении хлорпикрина на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США объяснили введение санкций против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, при этом в Вашингтоне не приводят подтверждающих эти обвинения доказательств и отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
Хлорпикрин, согласно открытым источникам, имел военное значение в годы Первой мировой войны, а сейчас широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, проверки исправности противогазов и в учебных целях.
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"Госдепартамент вынес заключение... что Россия использовала химическое оружие хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - говорится в заявлении американского госдепа.
В ведомстве напомнили, что ранее американские власти обвинили Россию в применении в ходе конфликта на Украине "средств для подавления беспорядков".
"Использование таких химикатов не является единичным инцидентом и, вероятно, обусловлено желанием российских сил выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактических преимуществ на поле боя", - сказано в документе.
Санкции на этом основании госдепартамент ввел против Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Научно-исследовательского института прикладной акустики, 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ, НПО ТРАНСКОМ, ООО "Системы биологического ситеза", ООО "Лаб-сервис" и ООО "ТСС". По линии министерства финансов США введены рестрикции против АО "Рау Фарм", ООО "Интеллер" и ООО "Биофармтрейд", а также их руководителей Андрея Гаврюченкова и Ярослава Булыгина.
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Россия считает неприемлемой тактику Запада по вбрасыванию фальшивок и бездоказательных обвинений в использовании химического оружия в адрес РФ, заявил РИА Новости в марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
США при этом отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ, на которые российские дипломаты неоднократно пытались обратить внимание Запада на сессиях ОЗХО и других площадках. Так, в начале апреля сообщалось, что украинские боевики применили химическое оружие, предположительно, белый фосфор, на артемовском направлении в ДНР, российские силовики предоставили РИА Новости видеозапись с одной из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Украинские вооруженные формирования на постоянной основе используют против российских военных разного рода самодельные боеприпасы, гранаты, снаряженные токсичными химическими субстанциями, а также емкости с неизвестными химикатами, рассказал РИА Новости Тарабрин.
Более того, для террористических атак против РФ киевский режим использует химикаты, произведенные именно в Соединенных Штатах. В марте телеканал RT сообщал, что Украина собиралась подмешать отравляющие вещества в еду в столовых Мелитополя и устроить там массовое убийство. В эфире завербованный Киевом мужчина показал тайник с химическими препаратами. Анализ установил, что это был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданного в США. Полковник медицинской службы запаса Михаил Супотницкий подчеркнул, что такое вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.
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РоссияСШАУкраинаВладимир ТарабринВооруженные силы УкраиныОрганизация по запрещению химического оружияВойска РХБЗСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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