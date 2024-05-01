https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943362452.html

США расширили список антироссийских санкций

США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 01.05.2024

США расширили список антироссийских санкций

США ввели новые антироссийские санкции против десятков физических лиц и организаций, следует из лицензии на сайте американского Минфина. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:12

2024-05-01T20:12

2024-05-01T23:26

сша

россия

трансстрой

войска рхбз

экономика

вашингтон (штат)

владимир путин

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. США ввели новые антироссийские санкции против десятков физических лиц и организаций, следует из лицензии на сайте американского Минфина.Как пояснили в ведомстве, эти меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.Так, под действие ограничений попал конструктор танка "Армата" Андрей Терликов.В американский санкционный список также включили:В этом перечне оказалась и авиакомпания "Победа". При этом уточняется, что поставки товаров и услуг с участием перевозчика будут разрешены до 30 июня, а платежи — до 30 июля этого года.Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против Войск радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ), а также 16 морских судов, в их числе: "Андрей Осипов", "Арктика-1", "Арктика-2", "Баренц", "Беринг", "Мангазея", "Михаил Бритнев", "Мыс Дежнева", "Мыс Флора", "Мыс Шмидта", "Мыс Желания" и "Василий Лановой".После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.На минувшей неделе посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что в США перестали скрывать подлинный замысел санкций и демонстрируют "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции".

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937303005.html

https://ria.ru/20240404/sanktsii-1937739321.html

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, трансстрой, войска рхбз, экономика, вашингтон (штат), владимир путин, анатолий антонов, победа (авиакомпания)