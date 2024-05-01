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США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 01.05.2024
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20:12 01.05.2024 (обновлено: 23:26 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943362452.html
США расширили список антироссийских санкций
США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 01.05.2024
США расширили список антироссийских санкций
США ввели новые антироссийские санкции против десятков физических лиц и организаций, следует из лицензии на сайте американского Минфина. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:12
2024-05-01T23:26
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войска рхбз
экономика
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. США ввели новые антироссийские санкции против десятков физических лиц и организаций, следует из лицензии на сайте американского Минфина.Как пояснили в ведомстве, эти меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.Так, под действие ограничений попал конструктор танка "Армата" Андрей Терликов.В американский санкционный список также включили:В этом перечне оказалась и авиакомпания "Победа". При этом уточняется, что поставки товаров и услуг с участием перевозчика будут разрешены до 30 июня, а платежи — до 30 июля этого года.Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против Войск радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ), а также 16 морских судов, в их числе: "Андрей Осипов", "Арктика-1", "Арктика-2", "Баренц", "Беринг", "Мангазея", "Михаил Бритнев", "Мыс Дежнева", "Мыс Флора", "Мыс Шмидта", "Мыс Желания" и "Василий Лановой".После начала спецоперации на Украине зарубежные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, вводимые рестрикции наносят серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.На минувшей неделе посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что в США перестали скрывать подлинный замысел санкций и демонстрируют "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции".
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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сша, россия, трансстрой, войска рхбз, экономика, вашингтон (штат), владимир путин, анатолий антонов, победа (авиакомпания)
США, Россия, Трансстрой, Войска РХБЗ, Экономика, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Анатолий Антонов, Победа (авиакомпания)
США расширили список антироссийских санкций

Минфин США ввел новые антироссийские санкции против десятков физлиц и юрлиц

© AFP 2024 / STEFANI REYNOLDSМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AFP 2024 / STEFANI REYNOLDS
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. США ввели новые антироссийские санкции против десятков физических лиц и организаций, следует из лицензии на сайте американского Минфина.
Как пояснили в ведомстве, эти меры затронули тех, кого Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.
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Так, под действие ограничений попал конструктор танка "Армата" Андрей Терликов.
В американский санкционный список также включили:
  • Казанский завод "Электроприбор" и завод по производству электроники "Протон" (Москва);
  • Брянский автозавод и автозавод "Урал", включая его гендиректора Павла Яковлева;
  • Волгоградский тракторный и Ярославский моторный заводы;
  • ООО "Трансстрой";
  • компании группы "Сибантрацит";
  • АО "Рау Фарм";
  • "Нефтегазстрой" и акционерное общество "ВНИПИгаздобыча";
  • АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" и ТПК "Аргус-НВ";
  • компании Red Box Energy Services (Сингапур) и CFU Shipping (Гонконг) и их суда, якобы связанные с российским проектом "Арктик СПГ 2".
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В этом перечне оказалась и авиакомпания "Победа". При этом уточняется, что поставки товаров и услуг с участием перевозчика будут разрешены до 30 июня, а платежи — до 30 июля этого года.
Кроме того, Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против Войск радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ), а также 16 морских судов, в их числе: "Андрей Осипов", "Арктика-1", "Арктика-2", "Баренц", "Беринг", "Мангазея", "Михаил Бритнев", "Мыс Дежнева", "Мыс Флора", "Мыс Шмидта", "Мыс Желания" и "Василий Лановой".
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На минувшей неделе посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что в США перестали скрывать подлинный замысел санкций и демонстрируют "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции".
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