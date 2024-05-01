https://ria.ru/20240501/sanktsii-1943312316.html

Кандидат в премьеры Сербии заявил, что не поддержит санкции

Кандидат в премьеры Сербии заявил, что не поддержит санкции - РИА Новости, 01.05.2024

Кандидат в премьеры Сербии заявил, что не поддержит санкции

Российский и украинский народы являются братскими для Сербии, официальный Белград осудил действия РФ, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:36

2024-05-01T14:36

2024-05-01T14:36

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БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Российский и украинский народы являются братскими для Сербии, официальный Белград осудил действия РФ, но не поддержал и не поддержит антироссийские санкции Запада, заявил кандидат в премьеры и глава МО Милош Вучевич. Скупщина (парламент) Сербии в среду рассматривает предложенный кандидатом в премьеры и председателем правящей Сербской прогрессивной партии состав будущего кабмина. Вучевич представляет депутатам программу будущего правительства. "Сербия не может отказаться и не откажется от дружбы с Россией, чей народ считаем братским, так же как и украинский. Дружба доказывается и показывается в трудные времена. Если сейчас у нас нет возможности практически помочь нашим русским друзьям, совсем точно не будем им ничем вредить", - заявил глава минобороны парламентариям. Он напомнил, что Сербия в начале конфликта на Украине осудила его, но также выразила "свое несогласие с политикой санкций против РФ, к которым не хотим присоединяться и не присоединимся". По его словам, нет никаких сомнений в том, что внешнее давление на Белград в этой ситуации продолжится "и вероятно, усилятся". Он добавил, что "наша решимость выстоять на этих позициях, так как эта политика выдержала давление" долгие месяцы. Президент Сербии Александр Вучич в среду ответил на претензии западных политиков о выдвижении кандидатур "подсанкционных политиков" в состав будущего правительства Сербии, что кабмин будет сербским и проводить сербские интересы. В июле 2023 года 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку и в ноябре – в отношении Ненада Поповича, министра по инновациям и технологическому развитию в 2017-2022 годах. Скупщина (парламент) Сербии в среду рассматривает предложенный кандидатом в премьеры председателем правящей Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем состав будущего кабмина, в котором Вулин предложен на пост вице-премьера, а Попович – министра без портфеля. По словам Вучича, по предложенному составу кабмина были замечания и "с другой стороны", что в его составе оказались еврофанатики и сторонники американцев, но "те были настолько вежливы, что об этом публично не говорили". Президент подчеркнул, что будущее правительство "сербское, будет проводить сербские интересы". Как накануне сообщил носитель мандата на формирование правительства Вучевич, кандидатом на пост его первого вице-премьера и министра финансов стал нынешний глава минфина Синиша Мали. На место главы МИД выдвинут бывший глава канцелярии про Косово и Метохии, нынешний посол в США Марко Джурич, нынешний министр иностранных дел Ивица Дачич предложен на ранее уже занимавшуюся им должность вице-премьера главы МВД. Министерство обороны также во второй раз может возглавить нынешний глава МВД Братислав Гашич. До недавнего времени возглавлявший Агентство безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин выдвинут на место вице-премьера. Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в предложенном Вучевичем составе кабмина сохранит свою позицию, как и министр строительства и инфраструктуры Горан Весич. Из других будущих министров в России известен Ненад Попович, ранее отвечавший за инновации и технологическое развитие, теперь он может стать министром без портфеля. Всего в составе будущего кабмина 31 министр.

https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html

https://ria.ru/20231214/vuchich-1915905565.html

https://ria.ru/20231209/serbiya-1914853046.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), милош вучевич, украина