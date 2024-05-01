https://ria.ru/20240501/rossiya-1943319420.html

Одним ударом. На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ

Одним ударом. На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

Одним ударом. На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ

Планирующие бомбы, наводящие ужас на солдат ВСУ, могут переломить конфликт в пользу Москвы, пишет французская газета Monde. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:11

2024-05-01T15:11

2024-05-01T15:18

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Планирующие бомбы, наводящие ужас на солдат ВСУ, могут переломить конфликт в пользу Москвы, пишет французская газета Monde.Издание цитирует одного из украинских офицеров по имени Егор Сахар, по словам которого боеприпасы такого типа могут полностью уничтожать различные позиции ВСУ, одним ударом разрушая любые здания и сооружения."Так называемые планирующие бомбы, о которых говорит Егор Сахар, сыграли решающую роль в этом конфликте и с тех пор продолжают сеять такой ужас в украинских окопах, что многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы", — говорится в публикации.Российская авиация применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943317755.html

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