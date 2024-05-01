https://ria.ru/20240501/rossiya-1943309743.html

СМИ: крупный японский бизнес решил остаться в России

СМИ: крупный японский бизнес решил остаться в России - РИА Новости, 01.05.2024

СМИ: крупный японский бизнес решил остаться в России

Главный исполнительный директор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке заявил, что компания сохранит бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, его слова... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:22

2024-05-01T14:22

2024-05-01T14:38

экономика

россия

japan tobacco

kiss

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный исполнительный директор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке заявил, что компания сохранит бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, его слова передает Financial Times."Если я, например, скажу, что мы собираемся выйти из бизнеса, инвесторы могут столкнуться с риском потерь. В худшем случае есть даже риск судебного разбирательства с акционерами", — сказал он.Изначально копания заявляла о возможности продажи своего бизнеса в России, но в итоге просто приостановила все инвестиционные и маркетинговые мероприятия. По словам Терабатаке, на страну приходилось около 20 процентов общей прибыли компании.Japan Tobacco начала бизнес в России в 1999 году. Компания продает сигареты как международных брендов, таких как Winston и Camel, так и отечественных, включая "Русский стиль" и Kiss. Japan Tobacco остается одной из крупнейших иностранных компаний в России – у нее четыре завода и более четырех тысяч сотрудников. В 2023 году общая прибыль компании составила три миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240424/hugo-1942041793.html

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экономика, россия, japan tobacco, kiss