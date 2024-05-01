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СМИ: крупный японский бизнес решил остаться в России - РИА Новости, 01.05.2024
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14:22 01.05.2024 (обновлено: 14:38 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/rossiya-1943309743.html
СМИ: крупный японский бизнес решил остаться в России
СМИ: крупный японский бизнес решил остаться в России - РИА Новости, 01.05.2024
СМИ: крупный японский бизнес решил остаться в России
Главный исполнительный директор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке заявил, что компания сохранит бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, его слова... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:22
2024-05-01T14:38
экономика
россия
japan tobacco
kiss
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный исполнительный директор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке заявил, что компания сохранит бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, его слова передает Financial Times."Если я, например, скажу, что мы собираемся выйти из бизнеса, инвесторы могут столкнуться с риском потерь. В худшем случае есть даже риск судебного разбирательства с акционерами", — сказал он.Изначально копания заявляла о возможности продажи своего бизнеса в России, но в итоге просто приостановила все инвестиционные и маркетинговые мероприятия. По словам Терабатаке, на страну приходилось около 20 процентов общей прибыли компании.Japan Tobacco начала бизнес в России в 1999 году. Компания продает сигареты как международных брендов, таких как Winston и Camel, так и отечественных, включая "Русский стиль" и Kiss. Japan Tobacco остается одной из крупнейших иностранных компаний в России – у нее четыре завода и более четырех тысяч сотрудников. В 2023 году общая прибыль компании составила три миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240424/hugo-1942041793.html
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экономика, россия, japan tobacco, kiss
Экономика, Россия, Japan Tobacco, Kiss
СМИ: крупный японский бизнес решил остаться в России

FT: Japan Tobacco не уйдет из России, чтобы удовлетворить инвесторов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители в торговом центре
Посетители в торговом центре - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный исполнительный директор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке заявил, что компания сохранит бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, его слова передает Financial Times.
"Если я, например, скажу, что мы собираемся выйти из бизнеса, инвесторы могут столкнуться с риском потерь. В худшем случае есть даже риск судебного разбирательства с акционерами", — сказал он.
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Изначально копания заявляла о возможности продажи своего бизнеса в России, но в итоге просто приостановила все инвестиционные и маркетинговые мероприятия. По словам Терабатаке, на страну приходилось около 20 процентов общей прибыли компании.
Japan Tobacco начала бизнес в России в 1999 году. Компания продает сигареты как международных брендов, таких как Winston и Camel, так и отечественных, включая "Русский стиль" и Kiss. Japan Tobacco остается одной из крупнейших иностранных компаний в России – у нее четыре завода и более четырех тысяч сотрудников. В 2023 году общая прибыль компании составила три миллиарда долларов.
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