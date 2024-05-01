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У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2024
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09:31 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/rossiya-1943253490.html
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев - РИА Новости, 01.05.2024
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев
Россия имеет все необходимое - технологический потенциал, опыт, силу и грамотно поставленные цели, на её заводах выпускается как грозное вооружение, так и все... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:31
2024-05-01T09:31
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия имеет все необходимое - технологический потенциал, опыт, силу и грамотно поставленные цели, на её заводах выпускается как грозное вооружение, так и все необходимое для благополучной жизни, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети "В Контакте", добавив, что "победа будет за нами"."У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!" - написал Медведев.Он добавил, что заводы России "выпускают сегодня грозное вооружение", перед которым трепещут ее враги."При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни", - добавил зампред Совбеза.Он также поздравил россиян с праздником 1 мая.
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев

Медведев: у РФ есть все необходимое — опыт, сила и грамотно поставленные цели

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия имеет все необходимое - технологический потенциал, опыт, силу и грамотно поставленные цели, на её заводах выпускается как грозное вооружение, так и все необходимое для благополучной жизни, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети "В Контакте", добавив, что "победа будет за нами".
«
"У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!" - написал Медведев.
Он добавил, что заводы России "выпускают сегодня грозное вооружение", перед которым трепещут ее враги.
"При этом оружие мы производим не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни", - добавил зампред Совбеза.
Он также поздравил россиян с праздником 1 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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