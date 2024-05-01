https://ria.ru/20240501/roboty-1943202130.html

В Москве рассказали, как роботы помогают на заводах и складах

В Москве рассказали, как роботы помогают на заводах и складах - РИА Новости, 01.05.2024

В Москве рассказали, как роботы помогают на заводах и складах

Столичные предприятия внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы, при этом каждое третье предприятие РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:13

2024-05-01T09:13

2024-05-01T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

нпо "андроидная техника"

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Столичные предприятия внедряют искусственный интеллект, автоматизированные линии, а также различные роботизированные системы, при этом каждое третье предприятие в городе — высокотехнологичное, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что роботы на предприятиях Москвы берут на себя самые физически тяжелые или монотонные задачи, а также помогают в инвентаризации складов."Промышленные роботы, как правило, используются на производствах для быстрых повторяющихся перемещений, например для укладки продукции на поддоны, упаковки, а также высокоточной сборки, сварки, логистики и доставки. Они могут работать как автономно, так и в паре с человеком. Их применяют на московских фармацевтических, машиностроительных, кабельных заводах, в микроэлектронике и даже в пищевой промышленности", — сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.По его словам, в городе занимаются выпуском и самих роботов, и других решений для автоматизации. Любое предприятие имеет возможность подобрать себе различные системы московского производства в “Банке технологий”.Отмечается, что внедряемые на заводы роботы не нуждаются в человекоподобном виде. Как правило, это манипулятор в виде "робо-руки". К примеру, производитель дисплеев и интерактивного оборудования со статусом резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" – компания "Некс-Т" – внедрил на своей площадке роботизированный комплекс. Он занимается автоматизацией монтажа экранов и стекол сенсорных панелей. Система, которая была выпущена еще одним столичным предприятием "Технорэд", была установлена в чистых помещениях компании для роста числа выпускаемой продукции, предотвращения возможных отклонений от технологических норм и повышения качества готовой продукции.В свою очередь, гендиректор компании Владимир Крикушенко пояснил, что роботизированный комплекс занимается выполнением операции сразу нескольких участков производства. Он точно располагает сенсорную область для обеспечения правильной работы устройства, подготавливает поверхность профиля ЖК-матрицы перед установкой чувствительной панели, наносит адгезивный состав. Также он надежно фиксирует компоненты на завершающей стадии. По словам Крикушенко, внедрение этого робота позволило компании свыше чем в 2,5 раза увеличить производительность участка.В ДИПП отметили, что на столичном заводе ГК "Москабельмет", где выпускают разные типы кабелей, робот-манипулятор заменяет человека на тяжелых операциях. Он может загрузить металл в плавильную печь и прессы, обеспечивая бесперебойность и равномерность подачи сырья. Этот робот столичного производства от компании Aripix Robotics.Кроме того, еще один промышленный робот НПО "Андроидная техника" включен в "Банк технологий". Данный аппарат может работать как один, так и вместе с человеком. К примеру, сортировать или перекладывать продукцию.Москва — это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тыс. промплощадок, где трудятся более 720 тыс. человек. Каждый год открывается около 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там занимаются производством различных товаров: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, сложная техника. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.Благодаря размещению промышленных площадок в столице для инвесторов появляется доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки от властей Москвы. На сегодняшний день компании могут воспользоваться свыше 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, в городе разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что в столице работает более 340 производителей строительных материалов, они активно увеличивают выпуск окон, жалюзи, обоев, дверей, красок и другой продукции.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, владислав овчинский, нпо "андроидная техника"