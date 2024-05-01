https://ria.ru/20240501/rezolyutsiya-1943226481.html

Небензя обвинил Запад в нарушении Дейтонского соглашения

Небензя обвинил Запад в нарушении Дейтонского соглашения - РИА Новости, 01.05.2024

Небензя обвинил Запад в нарушении Дейтонского соглашения

Продвижение проекта резолюции о "геноциде в Сребренице" нарушает Дейтонское соглашение, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:07

2024-05-01T00:07

2024-05-01T09:27

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ООН, 1 мая — РИА Новости. Продвижение проекта резолюции о "геноциде в Сребренице" нарушает Дейтонское соглашение, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. Ожидаемое, вероятно, в мае голосование в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". Как указал Небензя, Лагумджия и "ряд его западных патронов в ГА ООН" сейчас продвигают проект резолюции о событиях в Сребренице "без необходимого на то согласия Президиума БиГ". "Не вызывает сомнений, что эти действия носят исключительно политический характер, это сознательное нарушение мирного соглашения и грубейшая узурпация дейтонских функций Президиума БиГ. Их последствия для страны сложно даже себе представить, нельзя исключать, что они могут не ограничиться собственно БиГ и привести к дестабилизации всего Балканского региона", — сказал Небензя. По его словам, крайне циничным выглядит то, что "первую скрипку" в продвижении документа взялась играть Германия — страна, совершившая в XX веке крупнейший геноцид за всю историю человечества". "Этот чудовищный факт навсегда останется в мировой истории. Сложно забыть и то, что Германия принимала самое деятельное участие в развале Югославии. Ведь первые после Второй мировой войны боевые вылеты немецкие самолеты совершили в 1995 году для бомбардировок Сараево", — заявил постпред. В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8,1 тысячи человек из числа мусульман. Теме не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду России при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html

https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html

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