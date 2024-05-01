https://ria.ru/20240501/remont-1943319991.html

Власти опровергли взрыв в Митино при ремонте дороги

Власти опровергли взрыв в Митино при ремонте дороги - РИА Новости, 01.05.2024

Власти опровергли взрыв в Митино при ремонте дороги

Информация о взрыве и возгорании в московском районе Митино не является достоверной, там при проведении ремонтных работ задели электрический кабель, сообщили... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:17

2024-05-01T15:17

2024-05-01T15:17

происшествия

городское хозяйство москвы

митино

россия

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Информация о взрыве и возгорании в московском районе Митино не является достоверной, там при проведении ремонтных работ задели электрический кабель, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства. "По адресу Пятницкое шоссе, 45 в районе Митино при проведении ремонтных работ частной организацией был задет электрический кабель... Информация о взрыве и возгорании не является достоверной", - рассказали в ведомстве. В комплексе городского хозяйства уточнили, что отключенных потребителей в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20240428/moskva-1942907975.html

митино

россия

москва

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2024

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происшествия, городское хозяйство москвы, митино, россия, москва