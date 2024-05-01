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Власти опровергли взрыв в Митино при ремонте дороги - РИА Новости, 01.05.2024
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15:17 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/remont-1943319991.html
Власти опровергли взрыв в Митино при ремонте дороги
Власти опровергли взрыв в Митино при ремонте дороги - РИА Новости, 01.05.2024
Власти опровергли взрыв в Митино при ремонте дороги
Информация о взрыве и возгорании в московском районе Митино не является достоверной, там при проведении ремонтных работ задели электрический кабель, сообщили... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:17
2024-05-01T15:17
происшествия
городское хозяйство москвы
митино
россия
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Информация о взрыве и возгорании в московском районе Митино не является достоверной, там при проведении ремонтных работ задели электрический кабель, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства. "По адресу Пятницкое шоссе, 45 в районе Митино при проведении ремонтных работ частной организацией был задет электрический кабель... Информация о взрыве и возгорании не является достоверной", - рассказали в ведомстве. В комплексе городского хозяйства уточнили, что отключенных потребителей в результате происшествия нет.
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происшествия, городское хозяйство москвы, митино, россия, москва
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Митино, Россия, Москва
Власти опровергли взрыв в Митино при ремонте дороги

В Митино при проведении ремонтных работ задели электрический кабель

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыБлагоустройство микрорайона в Митино
Благоустройство микрорайона в Митино - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Благоустройство микрорайона в Митино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Информация о взрыве и возгорании в московском районе Митино не является достоверной, там при проведении ремонтных работ задели электрический кабель, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства.
"По адресу Пятницкое шоссе, 45 в районе Митино при проведении ремонтных работ частной организацией был задет электрический кабель... Информация о взрыве и возгорании не является достоверной", - рассказали в ведомстве.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что отключенных потребителей в результате происшествия нет.
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