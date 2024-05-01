https://ria.ru/20240501/rabota-1943233523.html

Эксперт рассказала, как вернуться к работе после длинных выходных

Эксперт рассказала, как вернуться к работе после длинных выходных - РИА Новости, 01.05.2024

Эксперт рассказала, как вернуться к работе после длинных выходных

Возвращение к работе после длинных выходных будет не таким тяжелым, если в последние рабочие дни перед отдыхом составить список задач на первые дни после... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T02:08

2024-05-01T02:08

2024-05-01T02:08

общество

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Возвращение к работе после длинных выходных будет не таким тяжелым, если в последние рабочие дни перед отдыхом составить список задач на первые дни после выходных, объяснила РИА Новости руководитель HR маркетинга в онлайн школе Skyeng Екатерина Шилко. "Для безболезненного возвращения в рабочий ритм лучше всего в последний рабочий день составить приблизительный список задач. Это позволит минимизировать время на раскачку после отдыха, так как уже есть есть четкий план, которому нужно следовать", - сказала Шилко. Она объяснила, что не стоит пытаться "нагнать упущенное", чтобы не выгореть в условиях ограниченного времени. Лучше не запускать новые проекты, а сосредоточиться на рутинных задачах. Рабочие встречи можно назначить заранее и сразу обозначить вопросы для обсуждения. "Если опасения, что начало рабочей недели пройдет тяжело, не пропали, то можно договориться с коллегами по отделу созвониться или встретиться в начале дня, чтобы вместе приоритизировать задачи, над которыми необходимо поработать. Ответственность перед коллегами хорошо влияет на собственную дисциплину и помогает быстрее влиться в рабочее русло, а поддержка со стороны коллег создаст атмосферу общей вовлеченности", - добавила эксперт. Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на этот год в середине августа 2023 года. Так, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд - с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля. Затем выходными будут 9 и 10 мая в честь Дня Победы, рабочий день 8 мая будет сокращенным - эти выходные тоже продлятся четыре дня до понедельника 13 мая.

https://ria.ru/20240430/bezrabotnye-1599982658.html

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общество, россия