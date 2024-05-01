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Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 01.05.2024 (обновлено: 10:01 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pvo-1943241836.html
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников
Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T07:06
2024-05-01T10:01
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
белгородская область
рязанская область
воронежская область
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Три беспилотника силы ПВО перехватили и уничтожили над Воронежской областью, по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, россия, белгородская область, рязанская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Белгородская область, Рязанская область, Воронежская область
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

ПВО отразила атаку ВСУ на Воронежскую, Белгородскую, Рязанскую и Курскую области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
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Три беспилотника силы ПВО перехватили и уничтожили над Воронежской областью, по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияБелгородская областьРязанская областьВоронежская область
 
 
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