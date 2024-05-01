https://ria.ru/20240501/pvo-1943241836.html

Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024

Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников

Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:06

2024-05-01T07:06

2024-05-01T10:01

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

белгородская область

рязанская область

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Три беспилотника силы ПВО перехватили и уничтожили над Воронежской областью, по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

белгородская область

рязанская область

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, россия, белгородская область, рязанская область, воронежская область