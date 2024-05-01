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Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников
Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T07:06
2024-05-01T07:06
2024-05-01T10:01
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Три беспилотника силы ПВО перехватили и уничтожили над Воронежской областью, по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, россия, белгородская область, рязанская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Белгородская область, Рязанская область, Воронежская область
Над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников
ПВО отразила атаку ВСУ на Воронежскую, Белгородскую, Рязанскую и Курскую области