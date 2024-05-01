https://ria.ru/20240501/putin-1943349564.html
Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля "Дорога на Ялту"
Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" - РИА Новости, 01.05.2024
Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля "Дорога на Ялту"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:24
2024-05-01T18:24
2024-05-01T18:24
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге народа, отстоявшего свободу и разгромившего нацизм, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на Международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту". Ваш общественный, патриотический творческий форум хорошо известен и в России, и далеко за её пределами. В его программе – любимые нами песни, яркие выступления признанных мастеров и начинающих артистов, запоминающиеся встречи и дружеское общение. Особо отмечу, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению нашего культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм", - говорится в телеграмме. Президент РФ добавил, что великий духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, является для надёжной опорой, помогает в воспитании молодёжи, укреплении ценностей, которые сплачивают, консолидируют наше общество. "Уверен, что фестиваль вызовет большой интерес, станет ярким событием в числе мероприятий, посвящённых Дню победы. Хочу отметить подвижническую активную работу организаторов фестиваля, и конечно пожелать его гостям и участникам здоровья, незабываемых впечатлений и всего самого доброго!", - добавил Путин. Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве, в рамках которого звучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в российской столице.
https://ria.ru/20240327/putin-1936244393.html
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россия, москва, ялта, владимир путин, государственный кремлевский дворец, общество
Культура, Россия, Москва, Ялта, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец, Общество
Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля "Дорога на Ялту"
Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге народа, отстоявшего свободу и разгромившего нацизм, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на Международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту". Ваш общественный, патриотический творческий форум хорошо известен и в России, и далеко за её пределами. В его программе – любимые нами песни, яркие выступления признанных мастеров и начинающих артистов, запоминающиеся встречи и дружеское общение. Особо отмечу, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению нашего культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм", - говорится в телеграмме.
Президент РФ добавил, что великий духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, является для надёжной опорой, помогает в воспитании молодёжи, укреплении ценностей, которые сплачивают, консолидируют наше общество.
"Уверен, что фестиваль вызовет большой интерес, станет ярким событием в числе мероприятий, посвящённых Дню победы. Хочу отметить подвижническую активную работу организаторов фестиваля, и конечно пожелать его гостям и участникам здоровья, незабываемых впечатлений и всего самого доброго!", - добавил Путин.
Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском дворце
в Москве
, в рамках которого звучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте
. С 2022 года он проводится в российской столице.