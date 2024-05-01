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В США сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 01.05.2024
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10:31 01.05.2024 (обновлено: 14:39 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/putin-1943266896.html
В США сделали неожиданное признание о Путине
В США сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 01.05.2024
В США сделали неожиданное признание о Путине
Надежда Запада на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента России Владимира Путина, совершенно беспочвенны, заявил в эфире Dialogue РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:31
2024-05-01T14:39
в мире
россия
сша
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Надежда Запада на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента России Владимира Путина, совершенно беспочвенны, заявил в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", — сказал он.Джонсон добавил, что Запад абсолютно оторван от реальности, не понимая этого факта.Ранее президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная стратегия.
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в мире, россия, сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США сделали неожиданное признание о Путине

Джонсон: Запад недооценил влияние Путина в мире

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Надежда Запада на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента России Владимира Путина, совершенно беспочвенны, заявил в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", — сказал он.
Джонсон добавил, что Запад абсолютно оторван от реальности, не понимая этого факта.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная стратегия.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин
16 апреля, 05:20
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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