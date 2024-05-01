https://ria.ru/20240501/putin-1943266896.html

В США сделали неожиданное признание о Путине

В США сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 01.05.2024

В США сделали неожиданное признание о Путине

Надежда Запада на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента России Владимира Путина, совершенно беспочвенны, заявил в эфире Dialogue РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:31

2024-05-01T10:31

2024-05-01T14:39

в мире

россия

сша

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942539929_0:159:3119:1913_1920x0_80_0_0_ff9754e408ffd79634bcfb149f4f8eec.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Надежда Запада на то, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от президента России Владимира Путина, совершенно беспочвенны, заявил в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", — сказал он.Джонсон добавил, что Запад абсолютно оторван от реальности, не понимая этого факта.Ранее президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная стратегия.

https://ria.ru/20240416/nato-1940294046.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)