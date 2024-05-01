https://ria.ru/20240501/protest-1943370530.html

В Берлине начался многотысячный протест против вооружения и капитализма

В Берлине начался многотысячный протест против вооружения и капитализма - РИА Новости, 01.05.2024

В Берлине начался многотысячный протест против вооружения и капитализма

В столице Германии тысячи человек участвуют в традиционном первомайском шествии по городу в знак протеста против разжигателей войн во всем мире и капитализма в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:36

2024-05-01T21:36

2024-05-01T21:36

в мире

германия

палестина

праздник весны и труда

берлин (город)

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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. В столице Германии тысячи человек участвуют в традиционном первомайском шествии по городу в знак протеста против разжигателей войн во всем мире и капитализма в целом, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Акция организована объединением антикапиталистов Revolutionärer 1. Mai Berlin ("Революционный первый май Берлин") и проходит под лозунгом "экспроприировать концерны, разоружить разжигателей войн, разгромить капитализм". Это самая масштабная из 20 проходящих по всему городу в первый день мая протестных акций. По оценкам организаторов, на ней в течение вечера ожидается до 20 тысяч человек, по прогнозу правоохранителей - 12 тысяч. Демонстранты следуют от места встречи в районе Кройцберга до Нойкёльна и обратно. В толпе развевается множество палестинских флагов и красных флагов с серпом и молотом. В толпе несут баннеры с надписью "война войне". Многие люди накинули на себя "арафатки" (куфии) - элемент арабского мужского гардероба, популярный в леворадикальной среде. Участники шествия скандировали популярные кричалки наподобие Viva Palestina! ("Да здравствует Палестина!" - ред.). В минувшие годы леворадикальные участники данной акции нередко устраивали столкновения с полицией и нападали на журналистов. На момент прохождения митингующими половины пути никаких крупных столкновений не произошло, не считая запуска петард и прочей пиротехники.

https://ria.ru/20240501/paris-1943329306.html

германия

палестина

берлин (город)

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в мире, германия, палестина, праздник весны и труда, берлин (город)