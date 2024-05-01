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Радио Sputnik запустит специальный проект, посвященный Дню Победы - РИА Новости, 01.05.2024
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10:14 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/proekt-1943262032.html
Радио Sputnik запустит специальный проект, посвященный Дню Победы
Радио Sputnik запустит специальный проект, посвященный Дню Победы - РИА Новости, 01.05.2024
Радио Sputnik запустит специальный проект, посвященный Дню Победы
Радио Sputnik запускает 2 мая специальный проект "Страна героев", посвященный Дню Победы 9 мая, сообщает пресс-служба радио. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:14
2024-05-01T10:14
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ольга любимова
ирина волк
госдума рф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Радио Sputnik запускает 2 мая специальный проект "Страна героев", посвященный Дню Победы 9 мая, сообщает пресс-служба радио. "Специальный проект "Страна героев. Традиции побед" стартует 2 мая в эфире радио Sputnik, он приурочен ко Дню Победы 9 Мая", - говорится в сообщении. Добавляется, что в течение недели в эфире и соцсетях радиостанции прозвучат рассказы о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Как отмечается, в проекте приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, военкор Александр Сладков, режиссер Константин Богомолов, актер Виктор Сухоруков, телеведущий Борис Корчевников, режиссер Никита Высоцкий, депутат Госдумы Мария Бутина, певица Юта, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, актер Антон Шагин, режиссер и актер Александр Лазарев, актер Максим Аверин, певица Лариса Долина. Кроме того, проект "Страна героев" объединил истории об участниках Великой Отечественной войны и СВО, чтобы напомнить традиции побед нашей страны и рассказать о людях, чьи имена не должны быть забыты. "Легендарный советский ас, маршал авиации Иван Кожедуб был признан самым результативным летчиком-истребителем – не только Красной армии, но антигитлеровской коалиции в целом. Василий Маргелов, командующий Воздушно-десантными войсками СССР, получил звезду Героя Советского Союза за операцию по освобождению Херсона. О легендарном командире 1-й Украинской партизанской дивизии, дважды Герое Советского Союза Сидоре Ковпаке снимали фильмы, ставили памятники по всей советской Украине", - говорится в сообщении. В спецпроекте расскажут об участнике СВО с первого дня капитане Степане Белове, который на своем танке первым ворвался в Пески-Радьковские, оттеснил противника, был ранен, но обеспечил российским подразделениям заход в село без единой потери. Также прапорщик медслужбы Екатерина Иванова первой из участниц СВО была награждена медалью "За отвагу". "Старшина Алмаз Сафин служил в разведывательной роте десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, был ранен, но продолжал управлять взводом, вел прицельный огонь из личного оружия", - говорится в сообщении. Кроме того, в эфире радио Sputnik расскажут о полковнике Рустаме Сайфуллине, он руководил переправой даже тогда, когда прямо под ноги упала минометная мина: перевязал себя и, лежа на земле, отдавал приказы по рации. "За девять месяцев майор Михаил Абраменко и майор Алексей Боровиков совершили более шестисот боевых вылетов, уничтожили 23 танка, 17 единиц боевой техники и три артиллерийские установки ВСУ", - говорится в сообщении. Ранее в эфире радио Sputnik был запущен проект "День героев", посвященный 23 февраля.
https://radiosputnik.ru/20240219/den-geroev-1928152594.html
https://ria.ru/20240424/vremyageroev-1941950108.html
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россия, ссср, ольга любимова, ирина волк, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, СССР, Ольга Любимова, Ирина Волк, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Радио Sputnik запустит специальный проект, посвященный Дню Победы

Радио Sputnik запускает 2 мая спецпроект "Страна героев", посвященный Дню Победы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление к Дню Победы
Праздничное оформление к Дню Победы - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Радио Sputnik запускает 2 мая специальный проект "Страна героев", посвященный Дню Победы 9 мая, сообщает пресс-служба радио.
"Специальный проект "Страна героев. Традиции побед" стартует 2 мая в эфире радио Sputnik, он приурочен ко Дню Победы 9 Мая", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение недели в эфире и соцсетях радиостанции прозвучат рассказы о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Как отмечается, в проекте приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, военкор Александр Сладков, режиссер Константин Богомолов, актер Виктор Сухоруков, телеведущий Борис Корчевников, режиссер Никита Высоцкий, депутат Госдумы Мария Бутина, певица Юта, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, актер Антон Шагин, режиссер и актер Александр Лазарев, актер Максим Аверин, певица Лариса Долина.
Кроме того, проект "Страна героев" объединил истории об участниках Великой Отечественной войны и СВО, чтобы напомнить традиции побед нашей страны и рассказать о людях, чьи имена не должны быть забыты.
"Легендарный советский ас, маршал авиации Иван Кожедуб был признан самым результативным летчиком-истребителем – не только Красной армии, но антигитлеровской коалиции в целом. Василий Маргелов, командующий Воздушно-десантными войсками СССР, получил звезду Героя Советского Союза за операцию по освобождению Херсона. О легендарном командире 1-й Украинской партизанской дивизии, дважды Герое Советского Союза Сидоре Ковпаке снимали фильмы, ставили памятники по всей советской Украине", - говорится в сообщении.
День героев
На радио Sputnik стартовал спецпроект "День героев"
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В спецпроекте расскажут об участнике СВО с первого дня капитане Степане Белове, который на своем танке первым ворвался в Пески-Радьковские, оттеснил противника, был ранен, но обеспечил российским подразделениям заход в село без единой потери. Также прапорщик медслужбы Екатерина Иванова первой из участниц СВО была награждена медалью "За отвагу".
"Старшина Алмаз Сафин служил в разведывательной роте десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, был ранен, но продолжал управлять взводом, вел прицельный огонь из личного оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, в эфире радио Sputnik расскажут о полковнике Рустаме Сайфуллине, он руководил переправой даже тогда, когда прямо под ноги упала минометная мина: перевязал себя и, лежа на земле, отдавал приказы по рации.
"За девять месяцев майор Михаил Абраменко и майор Алексей Боровиков совершили более шестисот боевых вылетов, уничтожили 23 танка, 17 единиц боевой техники и три артиллерийские установки ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее в эфире радио Sputnik был запущен проект "День героев", посвященный 23 февраля.
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