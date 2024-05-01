https://ria.ru/20240501/prisyaga-1943296955.html
Росгвардейцы в ДНР принесли присягу России
Росгвардейцы в ДНР принесли присягу России - РИА Новости, 01.05.2024
Росгвардейцы в ДНР принесли присягу России
Несколько десятков росгвардейцев ДНР принесли присягу России, мероприятие проходило в одном из региональных учреждений культуры, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:17
2024-05-01T13:17
2024-05-01T13:17
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Несколько десятков росгвардейцев ДНР принесли присягу России, мероприятие проходило в одном из региональных учреждений культуры, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления Росгвардии по ДНР. В пресс-службе отметили, что присягу принимали сотрудники подразделений вневедомственной охраны. "В торжественной обстановке сотрудники вневедомственной охраны присягнули на верность Отечеству и вступили в ряды защитников правопорядка. Каждый из них перед строем сослуживцев дал клятву соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и защищать права и свободы человека, достойно исполнять свой служебный долг", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231107/prisyaga-1907803987.html
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донецкая народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донецк
Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Донецк
Росгвардейцы в ДНР принесли присягу России
Несколько десятков росгвардейцев в ДНР торжественно принесли присягу России