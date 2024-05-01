https://ria.ru/20240501/prisyaga-1943296955.html

Росгвардейцы в ДНР принесли присягу России

Росгвардейцы в ДНР принесли присягу России - РИА Новости, 01.05.2024

Росгвардейцы в ДНР принесли присягу России

Несколько десятков росгвардейцев ДНР принесли присягу России, мероприятие проходило в одном из региональных учреждений культуры, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:17

2024-05-01T13:17

2024-05-01T13:17

донецкая народная республика

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149089/25/1490892556_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_790cf7ce9070b722c8bdcab59ac2eadc.jpg

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Несколько десятков росгвардейцев ДНР принесли присягу России, мероприятие проходило в одном из региональных учреждений культуры, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления Росгвардии по ДНР. В пресс-службе отметили, что присягу принимали сотрудники подразделений вневедомственной охраны. "В торжественной обстановке сотрудники вневедомственной охраны присягнули на верность Отечеству и вступили в ряды защитников правопорядка. Каждый из них перед строем сослуживцев дал клятву соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и защищать права и свободы человека, достойно исполнять свой служебный долг", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231107/prisyaga-1907803987.html

донецкая народная республика

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донецк