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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.05.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Никитовского района Горловки пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:48
2024-05-01T22:48
2024-05-01T23:50
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. При украинском обстреле Никитовского района Горловки пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Населенный пункт Горловка (Никитовский район). По улице Дятлова ранен мужчина 1968 года рождения", — говорится в публикации.Кроме того, в результате обстрела Никитовского района 139 трансформаторных подстанций оказались обесточенными, без электроснабжения остались почти 28 тысяч абонентов нескольких поселков.Ранее в среду украинские войска неоднократно открывали огонь по этому населенному пункту, а также применили против него беспилотник-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель