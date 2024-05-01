https://ria.ru/20240501/postradavshiy-1943376513.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.05.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Никитовского района Горловки пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T22:48

2024-05-01T22:48

2024-05-01T23:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

стирол

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. При украинском обстреле Никитовского района Горловки пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Населенный пункт Горловка (Никитовский район). По улице Дятлова ранен мужчина 1968 года рождения", — говорится в публикации.Кроме того, в результате обстрела Никитовского района 139 трансформаторных подстанций оказались обесточенными, без электроснабжения остались почти 28 тысяч абонентов нескольких поселков.Ранее в среду украинские войска неоднократно открывали огонь по этому населенному пункту, а также применили против него беспилотник-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол, сцкк, происшествия