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В центре Варшавы проходит антивоенный марш - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 01.05.2024 (обновлено: 15:16 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/polsha-1943311267.html
В центре Варшавы проходит антивоенный марш
В центре Варшавы проходит антивоенный марш - РИА Новости, 01.05.2024
В центре Варшавы проходит антивоенный марш
В центре Варшавы несколько сотен человек участвуют в шествии против вовлечения Польши в боевые действия на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:31
2024-05-01T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
радослав сикорский
матеуш моравецкий
анджей дуда
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 1 мая — РИА Новости. В центре Варшавы несколько сотен человек участвуют в шествии против вовлечения Польши в боевые действия на Украине, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие под названием "Марш мира" организовали несколько местных антивоенных движений.Митингующие собрались в районе креста Траугутта. Они проследуют по улицами польской столицы до памятника юному повстанцу в Старом городе. Участники акции скандируют: "Это не наша война". Среди прочего манифестанты требуют прекратить поставлять вооружения и военную технику Украине. "Сегодня наши танки —завтра наши дети", "Стоп американизации Польши" — гласят лозунги на транспарантах. Как отметил один из организаторов марша Лешек Сыкульский, присутствующие скептически относятся к тому, что Варшава оказывает военную и финансовую помощь киевским властям."Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины", — подчеркнул он.В марте глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных на территорию бывшей советской республики. В свою очередь, президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск альянса.При этом накануне министр национальной обороны страны Павел Залевский указал, что речи об отправки на Украину польских солдат не идет. По его мнению, республика "может сделать намного больше", направляя туда оружие, боеприпасы и технику, а также обучая солдат ВСУ.Этим Польша и занимается с начала российской спецоперации. Тем не менее помогать на безвозмездной основе страна не планирует. Так, весной прошлого года Варшава выставила Евросоюзу счета на два миллиарда евро за переданное Украине вооружение. А премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отмечал, ЕС даст "очень хорошую компенсацию" за поставленную киевскому режиму амуницию.
https://ria.ru/20240430/kamelchuk-1943195999.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
https://ria.ru/20231012/rasplata-1902159511.html
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353
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Марш в Варшаве против вовлечения Польши в конфликт на Украине
В Варшаве прошел марш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине, участники также требуют прекратить поставлять Киеву оружие.
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в мире, украина, польша, радослав сикорский, матеуш моравецкий, анджей дуда, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
В центре Варшавы проходит антивоенный марш

В Варшаве проходит "Марш мира" против вовлечения Польши в конфликт на Украине

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мая — РИА Новости. В центре Варшавы несколько сотен человек участвуют в шествии против вовлечения Польши в боевые действия на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие под названием "Марш мира" организовали несколько местных антивоенных движений.
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Митингующие собрались в районе креста Траугутта. Они проследуют по улицами польской столицы до памятника юному повстанцу в Старом городе.
Участники акции скандируют: "Это не наша война". Среди прочего манифестанты требуют прекратить поставлять вооружения и военную технику Украине. "Сегодня наши танки —завтра наши дети", "Стоп американизации Польши" — гласят лозунги на транспарантах.
Как отметил один из организаторов марша Лешек Сыкульский, присутствующие скептически относятся к тому, что Варшава оказывает военную и финансовую помощь киевским властям.
"Мы не согласны с втягиванием нас в чужую войну, не согласны быть пушечным мясом, не согласны на безусловную и бессмысленную поддержку Украины", — подчеркнул он.
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В марте глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных на территорию бывшей советской республики. В свою очередь, президент Анджей Дуда выразил мнение, что Варшаве необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск альянса.
При этом накануне министр национальной обороны страны Павел Залевский указал, что речи об отправки на Украину польских солдат не идет. По его мнению, республика "может сделать намного больше", направляя туда оружие, боеприпасы и технику, а также обучая солдат ВСУ.
Этим Польша и занимается с начала российской спецоперации. Тем не менее помогать на безвозмездной основе страна не планирует. Так, весной прошлого года Варшава выставила Евросоюзу счета на два миллиарда евро за переданное Украине вооружение. А премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отмечал, ЕС даст "очень хорошую компенсацию" за поставленную киевскому режиму амуницию.
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