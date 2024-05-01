https://ria.ru/20240501/podpole-1943283481.html

Подполье: российские войска разбомбили места расположения ВСУ в Харькове

Подполье: российские войска разбомбили места расположения ВСУ в Харькове - РИА Новости, 01.05.2024

Подполье: российские войска разбомбили места расположения ВСУ в Харькове

Российские войска нанесли удар по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:55

2024-05-01T11:55

2024-05-01T13:07

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Прилетел ФАБ <…> это, скорее всего, Большая Даниловка", — заявил он.По данным подполья, в этом секторе, на северной окраине Харькова, вдоль объездной дороги, дислоцируется личный состав ВСУ.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 11:57 в Харькове объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают о взрывах в городе, но подробности не приводят.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942969022.html

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в мире, харьков, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, безопасность