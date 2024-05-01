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Подполье: российские войска поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 01.05.2024 (обновлено: 10:26 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/podpole-1943260058.html
Подполье: российские войска поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом
Подполье: российские войска поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 01.05.2024
Подполье: российские войска поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом
Российские Вооруженные силы уничтожили ангар с украинской военной техникой в селе Дмитровка Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор местного... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:02
2024-05-01T10:26
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили ангар с украинской военной техникой в селе Дмитровка Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что "там ничего не было", но мы не сильно в это верим, то, чего "не было" вывозили грузовиками", — сказал он.Накануне, по его словам, в соседнем Очакове под удар попали турбазы, которые ВСУ использовали в качестве мест расположения живой силы."Днем 30 апреля были прилеты по побережью Очакова, где на разных турбазах засели бандеровцы. Прилетело без фанатизма, прощупываем и не даем расслабиться", — подчеркнул Лебедев.Как следует из сводки Минобороны за 30 апреля, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотников, два склада военно-технического имущества, живую силу и технику ВСУ в 108 районах. Украинские войска потеряли на всех направлениях в зоне СВО примерно 795 солдат убитыми и ранеными, шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943026304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье: российские войска поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом

Подполье: ВС РФ поразили ангар с техникой ВСУ в Дмитровке Николаевской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили ангар с украинской военной техникой в селе Дмитровка Николаевской области, рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что "там ничего не было", но мы не сильно в это верим, то, чего "не было" вывозили грузовиками", — сказал он.
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Накануне, по его словам, в соседнем Очакове под удар попали турбазы, которые ВСУ использовали в качестве мест расположения живой силы.
"Днем 30 апреля были прилеты по побережью Очакова, где на разных турбазах засели бандеровцы. Прилетело без фанатизма, прощупываем и не даем расслабиться", — подчеркнул Лебедев.
Как следует из сводки Минобороны за 30 апреля, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотников, два склада военно-технического имущества, живую силу и технику ВСУ в 108 районах. Украинские войска потеряли на всех направлениях в зоне СВО примерно 795 солдат убитыми и ранеными, шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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