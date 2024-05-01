https://ria.ru/20240501/pochta-1943326966.html

ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России"

ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России" - РИА Новости, 01.05.2024

ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России"

Задержки в оформлении посылок через "Почту России" связаны с недостатком средств, размещаемых на лицевом счете почтового оператора, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:57

2024-05-01T15:57

2024-05-01T17:46

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

почта россии

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Задержки в оформлении посылок через "Почту России" связаны с недостатком средств, размещаемых на лицевом счете почтового оператора, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в Telegram-канале."С 30 апреля фиксируются задержки в оформлении посылок, доставляемых оператором АО Почта России. <...> связаны с недостатком средств, размещаемых на лицевом счете для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки", — говорится в заявлении.Отмечается, что сложности возникли только с "платными" посылками, они составляют не более 0,2 процента от общего числа ввозимых международных почтовых отправлений.Как указали в службе, все находящиеся на контроле посылки начнут оформлять после поступления средств на лицевой счет АО Почта России и подачи декларации.Там также уточнили, что таможенные органы не выносят решения о возврате посылок в страну отправления."Программные средства ФТС работают в штатном режиме. Посылки, по которым не требуется уплата таможенных платежей, выпускаются автоматически за считанные минуты", — подчеркнули в ведомстве.В свою очередь, как сообщили РИА Новости в "Почте России", все системы работают стабильно, обмен данным с ФТС идет в обычном режиме.Чуть позднее в компании пояснили, что расчет с таможенной службой происходит через авансовый счет, это происходит планово на основе среднего количества отправлений.Так, в период с 30 апреля по 1 мая платных посылок поступило в шесть раз больше среднего дневного объема. Речь идет в основном о персональных компьютерах и их комплектующие, ноутбуках, планшетах и телефонах, рассказали в "Почте России".В итоге для некоторых отправлений завершение таможенных процедур отложили до первого банковского дня — 2 мая, когда счет будет пополнен, добавил оператор.

https://ria.ru/20240401/pochta-1937084208.html

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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), почта россии