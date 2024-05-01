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В Тирасполе чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии" - РИА Новости, 01.05.2024
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17:35 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/pobediteli-1943343033.html
В Тирасполе чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии"
В Тирасполе чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии" - РИА Новости, 01.05.2024
В Тирасполе чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии"
В День международной солидарности трудящихся в Екатерининском парке Тирасполя состоялось чествование победителей республиканского конкурса "Лучший по... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:35
2024-05-01T17:35
в мире
тирасполь
приднестровская молдавская республика
празднование 1 мая в россии и мире
праздник весны и труда
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ТИРАСПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В День международной солидарности трудящихся в Екатерининском парке Тирасполя состоялось чествование победителей республиканского конкурса "Лучший по профессии", сообщил в среду председатель федерации профсоюзов непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виктор Иванченков, слова которого приводит информагентство "Новости Приднестровья"."Конкурс ежегодный, традиционно приурочивается ко Дню мира и труда. Первомай – праздник людей разных профессий. Поэтому цель нашего конкурса – отметить лучших работников во всех отраслях", - заявил ИванченковПо его словам, по итогам конкурса были определены 64 победителя. Это педагоги и медики, представители сфер культуры и спорта, работники всех отраслей народного хозяйства. Каждого из них наградили дипломами федерации профсоюзов ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика, празднование 1 мая в россии и мире, праздник весны и труда
В мире, Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика, Празднование 1 мая в России и мире, Праздник Весны и Труда
В Тирасполе чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии"

В Тирасполе ко Дню труда чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЕкатерининский парк в Тирасполе
Екатерининский парк в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Екатерининский парк в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В День международной солидарности трудящихся в Екатерининском парке Тирасполя состоялось чествование победителей республиканского конкурса "Лучший по профессии", сообщил в среду председатель федерации профсоюзов непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виктор Иванченков, слова которого приводит информагентство "Новости Приднестровья".
"Конкурс ежегодный, традиционно приурочивается ко Дню мира и труда. Первомай – праздник людей разных профессий. Поэтому цель нашего конкурса – отметить лучших работников во всех отраслях", - заявил Иванченков
По его словам, по итогам конкурса были определены 64 победителя. Это педагоги и медики, представители сфер культуры и спорта, работники всех отраслей народного хозяйства. Каждого из них наградили дипломами федерации профсоюзов ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Акция Георгиевская ленточка в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка"
26 апреля, 18:22
 
В миреТираспольПриднестровская Молдавская РеспубликаПразднование 1 мая в России и миреПраздник Весны и Труда
 
 
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