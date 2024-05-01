https://ria.ru/20240501/pobediteli-1943343033.html

В Тирасполе чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии"

В Тирасполе чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии" - РИА Новости, 01.05.2024

В Тирасполе чествовали победителей конкурса "Лучший по профессии"

В День международной солидарности трудящихся в Екатерининском парке Тирасполя состоялось чествование победителей республиканского конкурса "Лучший по... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:35

2024-05-01T17:35

2024-05-01T17:35

в мире

тирасполь

приднестровская молдавская республика

празднование 1 мая в россии и мире

праздник весны и труда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893856474_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db0849ae59782269d55a3c686467b33c.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В День международной солидарности трудящихся в Екатерининском парке Тирасполя состоялось чествование победителей республиканского конкурса "Лучший по профессии", сообщил в среду председатель федерации профсоюзов непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виктор Иванченков, слова которого приводит информагентство "Новости Приднестровья"."Конкурс ежегодный, традиционно приурочивается ко Дню мира и труда. Первомай – праздник людей разных профессий. Поэтому цель нашего конкурса – отметить лучших работников во всех отраслях", - заявил ИванченковПо его словам, по итогам конкурса были определены 64 победителя. Это педагоги и медики, представители сфер культуры и спорта, работники всех отраслей народного хозяйства. Каждого из них наградили дипломами федерации профсоюзов ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942580118.html

тирасполь

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика, празднование 1 мая в россии и мире, праздник весны и труда