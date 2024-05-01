https://ria.ru/20240501/pervomay-1943264353.html

Володин поздравил россиян с Первомаем

Володин поздравил россиян с Первомаем - РИА Новости, 01.05.2024

Володин поздравил россиян с Первомаем

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Праздником весны и труда, отдельно отметив вклад профсоюзов в формирование справедливых трудовых отношений,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:22

2024-05-01T10:22

2024-05-01T10:23

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

праздник весны и труда

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Праздником весны и труда, отдельно отметив вклад профсоюзов в формирование справедливых трудовых отношений, сообщается на сайте Госдумы. Праздник весны и труда отмечается в России в среду, 1 мая. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником Весны и Труда. Он пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго. Также Председатель ГД отметил вклад профсоюзов "в формирование справедливых трудовых отношений, расширение социальных гарантий, совершенствование отраслевого законодательства", - сказано в публикации на сайте.

https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, праздник весны и труда