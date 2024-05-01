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Володин поздравил россиян с Первомаем - РИА Новости, 01.05.2024
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10:22 01.05.2024 (обновлено: 10:23 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pervomay-1943264353.html
Володин поздравил россиян с Первомаем
Володин поздравил россиян с Первомаем - РИА Новости, 01.05.2024
Володин поздравил россиян с Первомаем
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Праздником весны и труда, отдельно отметив вклад профсоюзов в формирование справедливых трудовых отношений,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:22
2024-05-01T10:23
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
праздник весны и труда
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Праздником весны и труда, отдельно отметив вклад профсоюзов в формирование справедливых трудовых отношений, сообщается на сайте Госдумы. Праздник весны и труда отмечается в России в среду, 1 мая. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником Весны и Труда. Он пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго. Также Председатель ГД отметил вклад профсоюзов "в формирование справедливых трудовых отношений, расширение социальных гарантий, совершенствование отраслевого законодательства", - сказано в публикации на сайте.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, праздник весны и труда
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Праздник Весны и Труда
Володин поздравил россиян с Первомаем

Володин отметил вклад профсоюзов в формирование справедливых трудовых отношений

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПразднование Дня труда в России
Празднование Дня труда в России - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Празднование Дня труда в России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Праздником весны и труда, отдельно отметив вклад профсоюзов в формирование справедливых трудовых отношений, сообщается на сайте Госдумы.
Праздник весны и труда отмечается в России в среду, 1 мая.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Праздником Весны и Труда. Он пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго. Также Председатель ГД отметил вклад профсоюзов "в формирование справедливых трудовых отношений, расширение социальных гарантий, совершенствование отраслевого законодательства", - сказано в публикации на сайте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФПраздник Весны и Труда
 
 
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