https://ria.ru/20240501/perekhvat-1943236804.html

В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3"

В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 01.05.2024

В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3"

Малая заметность и сверхнизкая высота полета поставляемых на Украину Storm Shadow/SCALP-EG делают перехват этих современных крылатых ракет (КР) трудной задачей, РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T03:48

2024-05-01T03:48

2024-05-01T03:48

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Малая заметность и сверхнизкая высота полета поставляемых на Украину Storm Shadow/SCALP-EG делают перехват этих современных крылатых ракет (КР) трудной задачей, для решения которой и предназначен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). "С точки зрения перехвата, ТТХ Taurus довольно похожи на ранее переданные Украине Storm Shadow/SCALP-EG. В англо-французских КР большой дальности также реализованы технологии снижения радиозаметности, также обеспечен полет с огибанием местности - на высоте 30-40 метров. Ракеты имеют такую же скорость, что и Taurus. Малая заметность и сверхнизкая высота полета делают перехват современных КР трудной задачей. Но именно для решения таких задач ЗРК "Бук-М3" и предназначен", - говорится в статье АЦ ВКО, которая выйдет в ближайшем выпуске журнала "Национальная оборона". Основная проблема перехвата низколетящих целей - позднее обнаружение. Такие цели "засекаются" лишь на дальности радиогоризонта, что оставляет мало времени на реакцию и сужает зону поражения. Однако ЗРК семейства "Бук" имеют в своем составе техническое средство, позволяющее существенно расширить радиогоризонт. Это радиолокатор подсвета и наведения РПН 9С36М. За счет подъема антенного поста на высоту 21 метр РПН 9С36М заметно "отодвигает" линию радиогоризонта. "Малая заметность Taurus и Storm Shadow также не поможет им уйти от перехвата. Благодаря мощным радарам ЗРК "Бук-М3" способен обнаружить и поразить малоразмерную цель. Таким образом, ЗРК "Бук-М3" способен перехватить всю номенклатуру тактических средств воздушного нападения СВН большой дальности", - отметили аналитик центра ВКО. ЗРК "Бук-М3" предназначен для поражения средств воздушного нападения в зоне средней дальности, в любое время суток, при любых погодных условиях, в условиях интенсивного радиотехнического и огневого противодействия противника.

https://ria.ru/20240501/pvo-1943235932.html

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украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия