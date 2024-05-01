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В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 01.05.2024
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В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3"
В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 01.05.2024
В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3"
Малая заметность и сверхнизкая высота полета поставляемых на Украину Storm Shadow/SCALP-EG делают перехват этих современных крылатых ракет (КР) трудной задачей, РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T03:48
2024-05-01T03:48
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Малая заметность и сверхнизкая высота полета поставляемых на Украину Storm Shadow/SCALP-EG делают перехват этих современных крылатых ракет (КР) трудной задачей, для решения которой и предназначен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). "С точки зрения перехвата, ТТХ Taurus довольно похожи на ранее переданные Украине Storm Shadow/SCALP-EG. В англо-французских КР большой дальности также реализованы технологии снижения радиозаметности, также обеспечен полет с огибанием местности - на высоте 30-40 метров. Ракеты имеют такую же скорость, что и Taurus. Малая заметность и сверхнизкая высота полета делают перехват современных КР трудной задачей. Но именно для решения таких задач ЗРК "Бук-М3" и предназначен", - говорится в статье АЦ ВКО, которая выйдет в ближайшем выпуске журнала "Национальная оборона". Основная проблема перехвата низколетящих целей - позднее обнаружение. Такие цели "засекаются" лишь на дальности радиогоризонта, что оставляет мало времени на реакцию и сужает зону поражения. Однако ЗРК семейства "Бук" имеют в своем составе техническое средство, позволяющее существенно расширить радиогоризонт. Это радиолокатор подсвета и наведения РПН 9С36М. За счет подъема антенного поста на высоту 21 метр РПН 9С36М заметно "отодвигает" линию радиогоризонта. "Малая заметность Taurus и Storm Shadow также не поможет им уйти от перехвата. Благодаря мощным радарам ЗРК "Бук-М3" способен обнаружить и поразить малоразмерную цель. Таким образом, ЗРК "Бук-М3" способен перехватить всю номенклатуру тактических средств воздушного нападения СВН большой дальности", - отметили аналитик центра ВКО. ЗРК "Бук-М3" предназначен для поражения средств воздушного нападения в зоне средней дальности, в любое время суток, при любых погодных условиях, в условиях интенсивного радиотехнического и огневого противодействия противника.
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украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В АЦ ВКО рассказали о предназначении ЗРК "Бук-М3"

АЦ ВКО: ЗРК "Бук-М3" решает задачу перехвата Storm Shadow/SCALP-EG

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3"
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Малая заметность и сверхнизкая высота полета поставляемых на Украину Storm Shadow/SCALP-EG делают перехват этих современных крылатых ракет (КР) трудной задачей, для решения которой и предназначен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", заявляет Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).
"С точки зрения перехвата, ТТХ Taurus довольно похожи на ранее переданные Украине Storm Shadow/SCALP-EG. В англо-французских КР большой дальности также реализованы технологии снижения радиозаметности, также обеспечен полет с огибанием местности - на высоте 30-40 метров. Ракеты имеют такую же скорость, что и Taurus. Малая заметность и сверхнизкая высота полета делают перехват современных КР трудной задачей. Но именно для решения таких задач ЗРК "Бук-М3" и предназначен", - говорится в статье АЦ ВКО, которая выйдет в ближайшем выпуске журнала "Национальная оборона".
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Основная проблема перехвата низколетящих целей - позднее обнаружение. Такие цели "засекаются" лишь на дальности радиогоризонта, что оставляет мало времени на реакцию и сужает зону поражения. Однако ЗРК семейства "Бук" имеют в своем составе техническое средство, позволяющее существенно расширить радиогоризонт. Это радиолокатор подсвета и наведения РПН 9С36М. За счет подъема антенного поста на высоту 21 метр РПН 9С36М заметно "отодвигает" линию радиогоризонта.
"Малая заметность Taurus и Storm Shadow также не поможет им уйти от перехвата. Благодаря мощным радарам ЗРК "Бук-М3" способен обнаружить и поразить малоразмерную цель. Таким образом, ЗРК "Бук-М3" способен перехватить всю номенклатуру тактических средств воздушного нападения СВН большой дальности", - отметили аналитик центра ВКО.
ЗРК "Бук-М3" предназначен для поражения средств воздушного нападения в зоне средней дальности, в любое время суток, при любых погодных условиях, в условиях интенсивного радиотехнического и огневого противодействия противника.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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