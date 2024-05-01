https://ria.ru/20240501/pensii-1943227996.html
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2024
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая
Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят с 1 мая, сообщила РИА Новости эксперт по РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:24
2024-05-01T00:24
2024-05-01T00:24
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят с 1 мая, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. "Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности", - сказала Рыжих. Кроме того, на повышение пенсий могут рассчитывать россияне, которым в мае исполняется 80 лет. Гражданам, которые в этом месяце получат первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату в два раза. "Размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы, а также объёма осуществлённых страховых взносов", - объяснила эксперт. Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае сделают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан.
https://ria.ru/20240425/rossiyane-1942309971.html
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общество, санкт-петербург, россия
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Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая
Эксперт Рыжих: с 1 мая повысят пенсии членов летных экипажей и угольщиков
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят с 1 мая, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.
"Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности", - сказала Рыжих.
Кроме того, на повышение пенсий могут рассчитывать россияне, которым в мае исполняется 80 лет. Гражданам, которые в этом месяце получат первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату в два раза.
"Размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы, а также объёма осуществлённых страховых взносов", - объяснила эксперт.
Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае сделают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан.