https://ria.ru/20240501/pensii-1943227996.html

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая - РИА Новости, 01.05.2024

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая

Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят с 1 мая, сообщила РИА Новости эксперт по РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:24

2024-05-01T00:24

2024-05-01T00:24

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россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят с 1 мая, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. "Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности", - сказала Рыжих. Кроме того, на повышение пенсий могут рассчитывать россияне, которым в мае исполняется 80 лет. Гражданам, которые в этом месяце получат первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату в два раза. "Размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы, а также объёма осуществлённых страховых взносов", - объяснила эксперт. Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае сделают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан.

https://ria.ru/20240425/rossiyane-1942309971.html

https://ria.ru/20240424/krasnov-1941953237.html

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общество, санкт-петербург, россия