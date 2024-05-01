https://ria.ru/20240501/pavodki-1943245731.html

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов - РИА Новости, 01.05.2024

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 800 домов и более 1,3 тысячи приусадебных участков, сообщает ГУМЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:09

2024-05-01T08:09

2024-05-01T08:26

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

орск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_3a3bc8a08cdca732884b40b8396b95a0.jpg

УФА, 1 мая - РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 800 домов и более 1,3 тысячи приусадебных участков, сообщает ГУМЧС России в Telegram-канале."В Оренбургской области за сутки освободилось от воды 806 жилых домов и 1 368 приусадебных участков. Остаются подтопленными 5 900 жилых домов, более 10 тысяч приусадебных участков",- говорится в сообщении.По данным ведомства, в Орске остаются подтопленными 137 домов и 152 придомовых участка. В Оренбурге в зоне подтопления 3 800 домов и 7 400 приусадебных участков."Откачено порядка 677 тысяч кубометров воды. С начала паводка в Оренбург и Орск доставлено более 3 800 тонн гуманитарной помощи", - сообщает ГУМЧС России.

оренбургская область

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, орск