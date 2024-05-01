https://ria.ru/20240501/paris-1943348271.html

На первомайской акции в Париже полицию забросали кирпичами и сожгли фургон

На первомайской акции в Париже полицию забросали кирпичами и сожгли фургон - РИА Новости, 01.05.2024

На первомайской акции в Париже полицию забросали кирпичами и сожгли фургон

В Париже участники первомайской акции забросали полицию кирпичами и фейерверками, а также подожгли фургон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:11

2024-05-01T18:11

2024-05-01T23:30

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. В Париже участники первомайской акции забросали полицию кирпичами и фейерверками, а также подожгли фургон, передает корреспондент РИА Новости.Радикалы black bloc начали выламывать брусчатку и каменные заграждения. Они набирают отколовшиеся куски в холщовые сумки, а потом забрасывают ими полицию. Кроме того, протестующие разбили стекло в минивэне и подожгли его.Стражи правопорядка уже не раз применяли слезоточивый газ, чтобы оттеснить манифестантов.Многие участники митинга, который сопровождают волонтеры "Красного Креста", получили ранения. Им оказали первую помощь, за одним из пострадавших приехала скорая. Первого мая во Франции традиционно проходят шествия в честь Дня труда. По данным силовых структур, всего заявлены 270 акций, к ним могут присоединиться от 130 до 150 тысяч граждан.Столичная префектура полиции сообщала, что на манифестации ожидается от 15 до 30 тысяч участников. Перед ее началом обыскали около 500 человек, у них изымали ножи и кастеты, 15 протестующих задержали.

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Булыжники и фейерверки: стычки протестующих с полицией в Париже Радикалы выкорчевывают кирпичные заграждения и забрасывают полицию камнями и фейерверками на первомайской акции в Париже, они также устроили большой пожар, передает корреспондент РИА Новости. Радикалы black bloc начали выламывать брусчатку и каменные заграждения. В холщовые сумки они набирают камни и кирпичи, а потом забрасывают ими полицию. Стражи правопорядка уже неоднократно применяли слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих. Радикалы также подожгли минивэн, разбив в нем стекло и устроив большой пожар. Позже на место прибыли две пожарные машины. 2024-05-01T18:11 true PT0M47S

Беспорядки на манифестации в Париже На манифестации в Париже начались беспорядки, полиция начала оттеснять участников, применяя дубинки, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-05-01T18:11 true PT0M54S

Слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже. 2024-05-01T18:11 true PT0M16S

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в мире, париж, франция, красный крест