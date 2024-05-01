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В Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ против манифестантов - РИА Новости, 01.05.2024
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16:16 01.05.2024 (обновлено: 17:48 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/paris-1943329306.html
В Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ против манифестантов
В Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ против манифестантов - РИА Новости, 01.05.2024
В Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ против манифестантов
На первомайской манифестации в Париже начались беспорядки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:16
2024-05-01T17:48
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. На первомайской манифестации в Париже начались беспорядки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.Первомайская манифестация выдвинулась с площади Республики к площади Нации. Среди участников было несколько сотен радикалов black bloc, одетых во все черное и с лицами, закрытыми масками и капюшонами. Вскоре после старта шествия они начали громить стеклянные витрины и автобусные остановки.Вмешались полицейские. Радикалы бросали в них петарды, фейерверки и стеклянные бутылки. Тогда стражи порядка стали оттеснять манифестантов при помощи дубинок. Они валили людей на землю, несколько человек получили травмы.Когда колонна достигла площади Бастилии, полицейские попытались раздробить протестующих на группы. Они перекрыли часть бульвара Вольтер, оттесняя людей назад, а на площади начали бросать в толпу шашки со слезоточивым газом.Радикалы тем не менее продолжают погром, баллончиками с краской они наносят на витрины магазинов антикапиталистические лозунги.Первого мая во Франции традиционно проходят шествия в честь Дня труда. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек. Столичная префектура полиции сообщила, что на манифестации ожидается от 15 до 30 тысяч участников. Перед началом акции обыскали около 500 человек, у них изымали ножи и кастеты, 15 человек задержали.
https://ria.ru/20240501/lion-1943325279.html
https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Беспорядки на манифестации в Париже
На манифестации в Париже начались беспорядки, полиция начала оттеснять участников, применяя дубинки, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
В Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ против манифестантов

На первомайской манифестации в Париже полиция применила дубинки, есть раненые

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. На первомайской манифестации в Париже начались беспорядки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
Первомайская манифестация выдвинулась с площади Республики к площади Нации. Среди участников было несколько сотен радикалов black bloc, одетых во все черное и с лицами, закрытыми масками и капюшонами. Вскоре после старта шествия они начали громить стеклянные витрины и автобусные остановки.
Вмешались полицейские. Радикалы бросали в них петарды, фейерверки и стеклянные бутылки. Тогда стражи порядка стали оттеснять манифестантов при помощи дубинок. Они валили людей на землю, несколько человек получили травмы.
Когда колонна достигла площади Бастилии, полицейские попытались раздробить протестующих на группы. Они перекрыли часть бульвара Вольтер, оттесняя людей назад, а на площади начали бросать в толпу шашки со слезоточивым газом.
Радикалы тем не менее продолжают погром, баллончиками с краской они наносят на витрины магазинов антикапиталистические лозунги.
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Первого мая во Франции традиционно проходят шествия в честь Дня труда. По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тысяч человек.
Столичная префектура полиции сообщила, что на манифестации ожидается от 15 до 30 тысяч участников. Перед началом акции обыскали около 500 человек, у них изымали ножи и кастеты, 15 человек задержали.
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