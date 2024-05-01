https://ria.ru/20240501/panda-1943263702.html

В Московском зоопарке панда Катюша вышла в уличный вольер

В Московском зоопарке панда Катюша вышла в уличный вольер - РИА Новости, 01.05.2024

В Московском зоопарке панда Катюша вышла в уличный вольер

Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, в среду ненадолго вышла в уличный вольер, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:20

2024-05-01T10:20

2024-05-01T15:20

хорошие новости

общество

россия

москва

светлана акулова

панда катюша

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943277746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c2db483167f66a029064cfd7888c99b.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, в среду ненадолго вышла в уличный вольер, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своём Telegram-канале. "Снова красавица сделала шаг в уличный вольер. Более уверенно сегодня прошла перегонный коридор, и на улице чуть побольше задержалась", - написала Акулова.Во вторник панда тоже пробовала выйти в уличный вольер, но очень быстро вернулась во внутренний. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта её вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", в понедельник для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.

https://ria.ru/20240429/katyusha-1943030125.html

https://ria.ru/20240421/panda-1941349166.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Попытка панды Катюши выйти в уличный вольер Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, в среду ненадолго вышла в уличный вольер, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своём Telegram-канале. 2024-05-01T10:20 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, светлана акулова, панда катюша, московский зоопарк