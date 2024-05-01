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В Московском зоопарке панда Катюша вышла в уличный вольер
В Московском зоопарке панда Катюша вышла в уличный вольер - РИА Новости, 01.05.2024
В Московском зоопарке панда Катюша вышла в уличный вольер
Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, в среду ненадолго вышла в уличный вольер, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:20
2024-05-01T10:20
2024-05-01T15:20
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панда катюша
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, в среду ненадолго вышла в уличный вольер, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своём Telegram-канале. "Снова красавица сделала шаг в уличный вольер. Более уверенно сегодня прошла перегонный коридор, и на улице чуть побольше задержалась", - написала Акулова.Во вторник панда тоже пробовала выйти в уличный вольер, но очень быстро вернулась во внутренний. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта её вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", в понедельник для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
https://ria.ru/20240429/katyusha-1943030125.html
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Попытка панды Катюши выйти в уличный вольер
Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, в среду ненадолго вышла в уличный вольер, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своём Telegram-канале.
2024-05-01T10:20
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РИА Новости
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Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Светлана Акулова, Панда Катюша, Московский зоопарк
В Московском зоопарке панда Катюша вышла в уличный вольер
В Московском зоопарке панда Катюша ненадолго вышла в уличный вольер