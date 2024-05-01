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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 01.05.2024 (обновлено: 22:00 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/opasnost-1943372525.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:57
2024-05-01T22:00
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода
Люди в военной форме в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
"РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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