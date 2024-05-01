https://ria.ru/20240501/opasnost-1943372525.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:57

2024-05-01T21:57

2024-05-01T22:00

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия