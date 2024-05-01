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Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине
Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 01.05.2024
Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T01:19
2024-05-01T01:19
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ООН, 1 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине. "Причина, по которой Российская Федерация запросила сегодняшнее заседание, заключается в резком ухудшении обстановки в Боснии и Герцеговине", - сказал Небензя. По его словам, и без того хрупкая ситуация в этой стране рискует уже в ближайшее время еще больше деградировать. Как указал постпред, письмо сербского члена президиума БиГ членам СБ ООН Жельки Цвиянович – это сигнал особой тревоги сербского населения страны и попытка предотвратить негативное развитие ситуации. "Мы, как члены СБ, не можем оставаться безучастными к подобным крикам о помощи", - указал он. "В этом зале мы часто слышим о том, что Совет Безопасности должен предотвращать конфликты, многие государства объявляют эту тему главной в своей деятельности. Об этом часто рассуждает и Генсекретарь ООН. Ситуация в Боснии и Герцеговине, на наш взгляд, именно тот случай, где Совет может проявить себя в плане превенции", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240501/bosniya-1943230765.html
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в мире, босния и герцеговина, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине
Постпред России Небензя: обстановка в Боснии и Герцеговине резко ухудшилась
ООН, 1 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине.
"Причина, по которой Российская Федерация запросила сегодняшнее заседание, заключается в резком ухудшении обстановки в Боснии и Герцеговине", - сказал Небензя.
По его словам, и без того хрупкая ситуация в этой стране рискует уже в ближайшее время еще больше деградировать.
Как указал постпред, письмо сербского члена президиума БиГ членам СБ ООН Жельки Цвиянович – это сигнал особой тревоги сербского населения страны и попытка предотвратить негативное развитие ситуации.
"Мы, как члены СБ, не можем оставаться безучастными к подобным крикам о помощи", - указал он.
"В этом зале мы часто слышим о том, что Совет Безопасности должен предотвращать конфликты, многие государства объявляют эту тему главной в своей деятельности. Об этом часто рассуждает и Генсекретарь ООН. Ситуация в Боснии и Герцеговине, на наш взгляд, именно тот случай, где Совет может проявить себя в плане превенции", - подчеркнул он.