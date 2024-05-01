https://ria.ru/20240501/oon-1943230989.html

Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине

Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 01.05.2024

Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:19

2024-05-01T01:19

2024-05-01T01:19

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ООН, 1 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине. "Причина, по которой Российская Федерация запросила сегодняшнее заседание, заключается в резком ухудшении обстановки в Боснии и Герцеговине", - сказал Небензя. По его словам, и без того хрупкая ситуация в этой стране рискует уже в ближайшее время еще больше деградировать. Как указал постпред, письмо сербского члена президиума БиГ членам СБ ООН Жельки Цвиянович – это сигнал особой тревоги сербского населения страны и попытка предотвратить негативное развитие ситуации. "Мы, как члены СБ, не можем оставаться безучастными к подобным крикам о помощи", - указал он. "В этом зале мы часто слышим о том, что Совет Безопасности должен предотвращать конфликты, многие государства объявляют эту тему главной в своей деятельности. Об этом часто рассуждает и Генсекретарь ООН. Ситуация в Боснии и Герцеговине, на наш взгляд, именно тот случай, где Совет может проявить себя в плане превенции", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240501/bosniya-1943230765.html

https://ria.ru/20240423/koordinatsiya-1941667726.html

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