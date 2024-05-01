https://ria.ru/20240501/oon-1943228619.html

Россия выступила против резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"

Россия выступила против резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" - РИА Новости, 01.05.2024

Россия выступила против резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"

Россия выступает категорически против проекта резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:33

2024-05-01T00:33

2024-05-01T07:54

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ООН, 1 мая – РИА Новости. Россия выступает категорически против проекта резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ожидаемое, вероятно, в мае голосование в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". "Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же", - сказал Небензя. В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html

https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html

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