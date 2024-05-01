Россия выступила против резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"
Небензя: Россия выступает против резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 1 мая – РИА Новости. Россия выступает категорически против проекта резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ожидаемое, вероятно, в мае голосование в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
"Выступаем категорически против данного проекта и призываем все здравомыслящие государства поступить так же", - сказал Небензя.
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.