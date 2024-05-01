Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"
Небензя назвал проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" однобоким
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 1 мая – РИА Новости. Проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" однобокий и политически заряженный, не отвечает заявленным целям, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ожидаемое, вероятно, в мае голосование в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
"Документ по Сребренице – однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года", - сказал Небензя.
По его словам, очевидно стремление авторов в формате документа ГА ООН затвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий.
"Задачам продвижения межнационального примирения в БиГ предложенный документ нисколько не отвечает. Не говоря уже о том, что в случае, если он будет вынесен на голосование, он может спровоцировать "цепную реакцию" по всему миру – достаточно вспомнить, сколько у многих народов "скелетов в шкафу" и не до конца зарубцевавшихся ран и обид друг на друга", - подчеркнул он.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Теме не менее, некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.