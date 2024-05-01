https://ria.ru/20240501/oon-1943227029.html

Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"

Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" - РИА Новости, 01.05.2024

Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице"

Проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" однобокий и политически заряженный, не отвечает заявленным целям, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:13

2024-05-01T00:13

2024-05-01T00:13

в мире

сребреница

россия

сербия

василий небензя

ратко младич

виталий чуркин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg

ООН, 1 мая – РИА Новости. Проект резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" однобокий и политически заряженный, не отвечает заявленным целям, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ожидаемое, вероятно, в мае голосование в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". "Документ по Сребренице – однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года", - сказал Небензя. По его словам, очевидно стремление авторов в формате документа ГА ООН затвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий. "Задачам продвижения межнационального примирения в БиГ предложенный документ нисколько не отвечает. Не говоря уже о том, что в случае, если он будет вынесен на голосование, он может спровоцировать "цепную реакцию" по всему миру – достаточно вспомнить, сколько у многих народов "скелетов в шкафу" и не до конца зарубцевавшихся ран и обид друг на друга", - подчеркнул он. В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Теме не менее, некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html

https://ria.ru/20240405/rs-1938039614.html

сребреница

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сребреница, россия, сербия, василий небензя, ратко младич, виталий чуркин, оон, генеральная ассамблея оон