https://ria.ru/20240501/obstrely-1943230408.html

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.05.2024

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:11

2024-05-01T01:11

2024-05-01T01:11

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сцкк

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Пять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 21 единицу различных боеприпасов. Добавляется, что поступила информация о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2019 года рождения.

https://ria.ru/20240430/vzryvy-1943224264.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия