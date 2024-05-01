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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 01.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска в 18.45 мск атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T19:15

2024-05-01T19:15

2024-05-01T19:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 мск атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, происшествия