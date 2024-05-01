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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 01.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска в 18.45 мск атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:15
2024-05-01T19:15
2024-05-01T19:15
специальная военная операция на украине
горловка
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сцкк
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 мск атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Горловку с беспилотника-камикадзе