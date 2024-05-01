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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 01.05.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска в 17.45 мск выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:16
2024-05-01T18:16
2024-05-01T18:17
специальная военная операция на украине
петровский район
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 мск выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В 16.40 ВСУ также обстреляли Петровский район города, выпустив четыре снаряда из "натовской" артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 3 кассетных снаряда по Донецку
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости.
Украинские войска в 17.45 мск выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство
ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В 16.40 ВСУ также обстреляли Петровский район города, выпустив четыре снаряда из "натовской" артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.