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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/obstrel-1943333419.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 01.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска в 16.10 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:37
2024-05-01T16:37
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 11.20 до 15.00 ВСУ подвергли обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка и Горловку, выпустив по городам в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, с 11.20 до 15.00 ВСУ подвергли обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка и Горловку, выпустив по городам в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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