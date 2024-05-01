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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 01.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска в 16.10 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:37

2024-05-01T16:37

2024-05-01T16:37

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 11.20 до 15.00 ВСУ подвергли обстрелу Кировский и Петровский районы Донецка и Горловку, выпустив по городам в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия