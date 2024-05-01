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Украинские дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область

Украинские дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 01.05.2024

Украинские дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область

Магазин и хозпостройка повреждены в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке нескольких дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:45

2024-05-01T11:45

2024-05-01T11:45

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Магазин и хозпостройка повреждены в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке нескольких дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов - камикадзе. В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Ещё один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в обоих случаях пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествий. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов, тогда пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.

https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков