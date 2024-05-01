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Украинские дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/obstrel-1943281278.html
Украинские дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область
Украинские дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 01.05.2024
Украинские дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область
Магазин и хозпостройка повреждены в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке нескольких дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T11:45
2024-05-01T11:45
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Магазин и хозпостройка повреждены в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке нескольких дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов - камикадзе. В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Ещё один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в обоих случаях пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествий. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов, тогда пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Украинские дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область

Гладков: магазин и хозпостройка пострадали при атаке БПЛА на белгородское село

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитое окно. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Магазин и хозпостройка повреждены в селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке нескольких дронов ВСУ, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов - камикадзе. В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Ещё один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что в обоих случаях пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествий.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов, тогда пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.
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