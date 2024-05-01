https://ria.ru/20240501/neyrointerfeysy-1943288568.html

Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?

Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться? - РИА Новости, 01.05.2024

Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?

Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями? Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит.

2024-05-01T12:00

2024-05-01T12:00

2024-05-01T12:30

правда тела

подкаст

сколковский институт науки и технологий

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Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться? Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями? Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит. audio/mpeg

Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться? Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями? Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит. audio/mpeg

Эксперт эпизода - нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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