https://ria.ru/20240501/neyrointerfeysy-1943288568.html
Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться? - РИА Новости, 01.05.2024
Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями? Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит.
2024-05-01T12:00
2024-05-01T12:00
2024-05-01T12:30
правда тела
подкаст
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Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями? Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит.
audio/mpeg
Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями? Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, сколковский институт науки и технологий, аудио
Правда тела, Подкаст, Сколковский институт науки и технологий
Правда тела. Нейроинтерфейсы. Стоит ли их бояться?
Что такое нейроинтерфейсы, могут ли они изменить личность человека, читать мысли и управлять действиями? Как устроено это оборудование, кто и зачем его применяет, и почему ученые ничего не боятся. Причем тут чипирование, и почему его массовое распространение нам пока не грозит.