https://ria.ru/20240501/mrot-1943271972.html

ЛДПР подготовила законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

ЛДПР подготовила законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей - РИА Новости, 01.05.2024

ЛДПР подготовила законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:44

2024-05-01T10:44

2024-05-01T10:49

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей, сообщил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в Telegram-канале. "Символично именно в День Весны и Труда сообщить о подготовке к внесению в Госдуму фракционного законопроекта, предусматривающего фиксацию МРОТ на уровне 30 тысяч рублей", - написал Нилов. По его словам, не менее пяти миллионов бюджетников получают доходы на уровне МРОТ, который далеко не всегда успевает за реалиями жизни. "Труд в России до сих пор, к сожалению, недооценён. Работать наши люди умеют - быстро, результативно и качественно - но финансирование такой работы оставляет желать", - отметил депутат. С 1 января 2024 года МРОТ в РФ составляет 19 242 рубля. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей. Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.

https://ria.ru/20231102/shtraf-1906830831.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр