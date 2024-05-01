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Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 01.05.2024 (обновлено: 23:25 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/mo-1943374362.html
Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник
Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник - РИА Новости, 01.05.2024
Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник
Группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Купянском направлении, сообщил РИА Новости источник в Минобороны... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:25
2024-05-01T23:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Купянском направлении, сообщил РИА Новости источник в Минобороны России. "Расчет ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанес ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS &lt;...&gt; В результате две установки были уничтожены", — сказал собеседник агентства. Уточняется, что атака произошла в районе села Лелюковка в Харьковской области.На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Тогда же Пентагон объявил о возобновлении военных поставок киевскому режиму, куда в числе прочего войдут боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS.Как заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передаваемые ВСУ западные вооружения и техника "сжигались, сжигаются и будут сжигаться" российскими военными. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что новая помощь лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, харьковская область, lockheed martin , bae systems
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Харьковская область, Lockheed Martin , BAE Systems
Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник

ВС РФ уничтожили 2 установки РСЗО HIMARS у села Лелюковка Харьковской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям
Боевая стрельба по целям - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Купянском направлении, сообщил РИА Новости источник в Минобороны России.
"Расчет ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанес ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS <...> В результате две установки были уничтожены", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
25 апреля, 08:00
Уточняется, что атака произошла в районе села Лелюковка в Харьковской области.

Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Тогда же Пентагон объявил о возобновлении военных поставок киевскому режиму, куда в числе прочего войдут боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS.
Как заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передаваемые ВСУ западные вооружения и техника "сжигались, сжигаются и будут сжигаться" российскими военными. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что новая помощь лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОХарьковская областьLockheed MartinBAE Systems
 
 
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