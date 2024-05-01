https://ria.ru/20240501/mo-1943374362.html

Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник

Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник - РИА Новости, 01.05.2024

Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник

Группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Купянском направлении, сообщил РИА Новости источник в Минобороны... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T22:25

2024-05-01T22:25

2024-05-01T23:25

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Купянском направлении, сообщил РИА Новости источник в Минобороны России. "Расчет ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанес ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS <...> В результате две установки были уничтожены", — сказал собеседник агентства. Уточняется, что атака произошла в районе села Лелюковка в Харьковской области.На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Тогда же Пентагон объявил о возобновлении военных поставок киевскому режиму, куда в числе прочего войдут боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS.Как заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передаваемые ВСУ западные вооружения и техника "сжигались, сжигаются и будут сжигаться" российскими военными. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что новая помощь лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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