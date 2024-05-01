Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник
ВС РФ уничтожили 2 установки РСЗО HIMARS у села Лелюковка Харьковской области
Боевая стрельба по целям. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS на Купянском направлении, сообщил РИА Новости источник в Минобороны России.
"Расчет ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанес ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS <...> В результате две установки были уничтожены", — сказал собеседник агентства.
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Уточняется, что атака произошла в районе села Лелюковка в Харьковской области.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Тогда же Пентагон объявил о возобновлении военных поставок киевскому режиму, куда в числе прочего войдут боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS.
Как заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передаваемые ВСУ западные вооружения и техника "сжигались, сжигаются и будут сжигаться" российскими военными. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что новая помощь лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
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