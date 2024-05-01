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Протестующие в Тбилиси выпустили работников парламента - РИА Новости, 01.05.2024
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20:43 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/miting-1943365674.html
Протестующие в Тбилиси выпустили работников парламента
Протестующие в Тбилиси выпустили работников парламента - РИА Новости, 01.05.2024
Протестующие в Тбилиси выпустили работников парламента
Участники митинга против принятия закона об иноагентах в Тбилиси выпустили через служебный вход здания грузинского парламента его работников, при этом часть из... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:43
2024-05-01T20:43
тбилиси
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Участники митинга против принятия закона об иноагентах в Тбилиси выпустили через служебный вход здания грузинского парламента его работников, при этом часть из них шатает железные ворота входа, передает корреспондент РИА Новости. После непродолжительных переговоров через железную дверь служебного входа манифестанты позволили людям, находившимся в здании, покинуть его. При этом рядом находятся большие железные ворота для проезда машин - их протестующие активно расшатывают. Впрочем, попасть в парламент через дверь участники митинга не пытаются.
https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html
тбилиси
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РИА Новости
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5
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96
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Площадь перед парламентом Грузии
Площадь перед парламентом Грузии, где в среду во втором чтении был одобрен вызвавший протесты законопроект об иноагентах, заполнена людьми.
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тбилиси, в мире
Тбилиси, В мире
Протестующие в Тбилиси выпустили работников парламента

Участники митинга в Тбилиси выпустили работников парламента через служебный вход

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Участники митинга против принятия закона об иноагентах в Тбилиси выпустили через служебный вход здания грузинского парламента его работников, при этом часть из них шатает железные ворота входа, передает корреспондент РИА Новости.
После непродолжительных переговоров через железную дверь служебного входа манифестанты позволили людям, находившимся в здании, покинуть его.
При этом рядом находятся большие железные ворота для проезда машин - их протестующие активно расшатывают.
Впрочем, попасть в парламент через дверь участники митинга не пытаются.
Драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах
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