https://ria.ru/20240501/miting-1943365674.html

Протестующие в Тбилиси выпустили работников парламента

Протестующие в Тбилиси выпустили работников парламента - РИА Новости, 01.05.2024

Протестующие в Тбилиси выпустили работников парламента

Участники митинга против принятия закона об иноагентах в Тбилиси выпустили через служебный вход здания грузинского парламента его работников, при этом часть из... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T20:43

2024-05-01T20:43

2024-05-01T20:43

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Участники митинга против принятия закона об иноагентах в Тбилиси выпустили через служебный вход здания грузинского парламента его работников, при этом часть из них шатает железные ворота входа, передает корреспондент РИА Новости. После непродолжительных переговоров через железную дверь служебного входа манифестанты позволили людям, находившимся в здании, покинуть его. При этом рядом находятся большие железные ворота для проезда машин - их протестующие активно расшатывают. Впрочем, попасть в парламент через дверь участники митинга не пытаются.

https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html

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Площадь перед парламентом Грузии Площадь перед парламентом Грузии, где в среду во втором чтении был одобрен вызвавший протесты законопроект об иноагентах, заполнена людьми. 2024-05-01T20:43 true PT0M15S

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