https://ria.ru/20240501/miting-1943336846.html
У представительства ЕС в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы
У представительства ЕС в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы - РИА Новости, 01.05.2024
У представительства ЕС в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы
Митинг в защиту Дня Победы провели у представительства Евросоюза в Кишиневе активисты патриотического движения "Гайдуки" в связи с тем, что европейская миссия... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:02
2024-05-01T17:02
2024-05-01T17:08
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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Митинг в защиту Дня Победы провели у представительства Евросоюза в Кишиневе активисты патриотического движения "Гайдуки" в связи с тем, что европейская миссия намерена занять 9 Мая центральную площадь столицы Молдавии для проведения Дня Европы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. "Если они (правящая в Молдавия партия "Действие и солидарность" - ред.) запретили георгиевскую ленту, запретили дружить нормально с Российской Федерацией, запрещают нам праздновать 9 Мая, как мы раньше праздновали на центральной площади, то что это за партия? Делайте выводы сами", - заявил лидер движения "Гайдуки" Адриан Доментюк на митинге. Активисты принесли к зданию представительства Евросоюза знамена Победы, тем самым они пытались напомнить послу ЕС в Молдавии Янису Мажейкису о том, что люди имеют право праздновать День Победы в центре Кишинева. В руках у митингующих были плакаты с надписями: "9 мая - День Победы!", "Мажейкис, мы хотим в свободную Европу, а не в нацистскую! Руки прочь от Дня Победы!", "Мажейкис, запомни! В Молдове фашизм не пройдет!". К акции присоединились представители других общественных и политических сил, в частности депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Она отметила, что прикрываясь флагами ЕС, представители власти пытаются украсть у жителей республики возможность достойно и так, как они того хотят, отпраздновать День Победы. Ранее координационный комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.
https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html
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в мире, молдавия, кишинев, европа, майя санду, евросоюз, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, Европа, Майя Санду, Евросоюз, День Победы
У представительства ЕС в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы
В Кишиневе активисты патриотического движения провели митинг в защиту Дня Победы
КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Митинг в защиту Дня Победы провели у представительства Евросоюза в Кишиневе активисты патриотического движения "Гайдуки" в связи с тем, что европейская миссия намерена занять 9 Мая центральную площадь столицы Молдавии для проведения Дня Европы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее миссия Европейского союза в Молдавии
затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду
на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику.
"Если они (правящая в Молдавия партия "Действие и солидарность" - ред.) запретили георгиевскую ленту, запретили дружить нормально с Российской Федерацией, запрещают нам праздновать 9 Мая, как мы раньше праздновали на центральной площади, то что это за партия? Делайте выводы сами", - заявил лидер движения "Гайдуки" Адриан Доментюк на митинге.
Активисты принесли к зданию представительства Евросоюза знамена Победы, тем самым они пытались напомнить послу ЕС в Молдавии Янису Мажейкису о том, что люди имеют право праздновать День Победы в центре Кишинева. В руках у митингующих были плакаты с надписями: "9 мая - День Победы!", "Мажейкис, мы хотим в свободную Европу
, а не в нацистскую! Руки прочь от Дня Победы!", "Мажейкис, запомни! В Молдове фашизм не пройдет!". К акции присоединились представители других общественных и политических сил, в частности депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Она отметила, что прикрываясь флагами ЕС, представители власти пытаются украсть у жителей республики возможность достойно и так, как они того хотят, отпраздновать День Победы.
Ранее координационный комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленты и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.