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В ДНР семь мигрантов выдворили за пределы России - РИА Новости, 01.05.2024
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07:28 01.05.2024 (обновлено: 14:51 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/migranty-1943243715.html
В ДНР семь мигрантов выдворили за пределы России
В ДНР семь мигрантов выдворили за пределы России - РИА Новости, 01.05.2024
В ДНР семь мигрантов выдворили за пределы России
В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе и Тельмановском районе выявлены иностранные граждане, семь из них... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T07:28
2024-05-01T14:51
донецкая народная республика
россия
мариуполь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе и Тельмановском районе выявлены иностранные граждане, семь из них выдворены за пределы России, заявили журналистам в пресс-службе УФСБ по ДНР. "Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП России и выдворены за пределы России", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются.
https://ria.ru/20240501/deportatsiya-1943242951.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
В ДНР семь мигрантов выдворили за пределы России

ФСБ: в Мариуполе выявили семь мигрантов, их выдворили за пределы России

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПроспект Нахимова в Мариуполе с полностью отремонтированной инфраструктурой
Проспект Нахимова в Мариуполе с полностью отремонтированной инфраструктурой - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Проспект Нахимова в Мариуполе с полностью отремонтированной инфраструктурой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе и Тельмановском районе выявлены иностранные граждане, семь из них выдворены за пределы России, заявили журналистам в пресс-службе УФСБ по ДНР.
"Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП России и выдворены за пределы России", — сообщили в ведомстве.
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07:18
Отмечается, что в настоящее время проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются.
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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