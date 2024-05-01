https://ria.ru/20240501/migranty-1943243715.html

В ДНР семь мигрантов выдворили за пределы России

В ДНР семь мигрантов выдворили за пределы России - РИА Новости, 01.05.2024

В ДНР семь мигрантов выдворили за пределы России

В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе и Тельмановском районе выявлены иностранные граждане, семь из них... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:28

2024-05-01T07:28

2024-05-01T14:51

донецкая народная республика

россия

мариуполь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии в Мариуполе и Тельмановском районе выявлены иностранные граждане, семь из них выдворены за пределы России, заявили журналистам в пресс-службе УФСБ по ДНР. "Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП России и выдворены за пределы России", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что в настоящее время проверочные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики продолжаются.

https://ria.ru/20240501/deportatsiya-1943242951.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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донецкая народная республика, россия, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество